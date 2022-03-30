Avcılar'da küçük kızın canını hiçe sayan maganda gözünü kırpmadan silah kullandı

Olay, önceki gün saat 17.30 sıralarında Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Esat Sal ile iki kişi arasında iddiaya göre, alacak konusunda tartışma çıktı. Tartışma sırasında sinirlenen iki gençten biri, birkaç adım uzaklaştıktan sonra belindeki tabancayı çıkardı. Arkadaşının müdahalesine rağmen tartıştıkları kişinin yanındaki 4-5 yaşlarında olan kız çocuğunun canını da hiçe sayan genç, tabanca ile iki el ateş etti. Maganda arkadaşı ile koşarak olay yerinden uzaklaşırken, Esat Sal bacağından yaralandı. Olaya karışan kişinin saldırıdan sonra tabancayı sokağa attığı belirlendi.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA