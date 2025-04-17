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Avcılar'da Kentsel Dönüşümde Şaşırtan Durum

Avcılar'da Kentsel Dönüşümde Şaşırtan Durum
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Avcılar'da kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında yıkılan binaya bitişik apartmanın en üst katındaki dairenin iki odasının duvarının olmadığı ortaya çıktı. Ev sahibinin odaları sonradan eklediği öğrenildi.

Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan binaya bitişik apartmanın en üst katındaki dairenin 2 odasının duvarı olmadığı ortaya çıktı.

Cihangir Mahallesi Uygun Sokak'taki 5 katlı bina kentsel dönüşüm projesi kapsamında alınan yıkım kararı nedeniyle iş makineleri yardımıyla yıkıldı.

Yıkımı yapılan binaya bitişik 5 katlı apartmanın en üst katında bulunan dairenin 2 odasının duvarının olmadığı anlaşıldı.

Dairenin bir bölümünün açıkta kaldığını görenler şaşkınlık yaşadı.

Ev sahibinin odaları dairesine sonradan eklediği öğrenildi.

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Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
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