Avcılar'da Kentsel Dönüşümde Şaşırtan Durum

Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan binaya bitişik apartmanın en üst katındaki dairenin 2 odasının duvarı olmadığı ortaya çıktı.

Cihangir Mahallesi Uygun Sokak'taki 5 katlı bina kentsel dönüşüm projesi kapsamında alınan yıkım kararı nedeniyle iş makineleri yardımıyla yıkıldı.

Yıkımı yapılan binaya bitişik 5 katlı apartmanın en üst katında bulunan dairenin 2 odasının duvarının olmadığı anlaşıldı.

Dairenin bir bölümünün açıkta kaldığını görenler şaşkınlık yaşadı.

Ev sahibinin odaları dairesine sonradan eklediği öğrenildi.