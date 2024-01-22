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Avcılar'da emekli öğretmenden haber alınamayınca çöp ev ortaya çıktı

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İstanbul Avcılar'da kendisinden haber alınamayan emekli matematik öğretmeni Hasan Ergin'in evinde yapılan aramada çöp ev ortaya çıktı. Ekiplerin girmekte zorlandığı daireyle ilgili komşulardan ise ağır koku şikayeti geldi.

Avcılar'dabir süredir kendisinden haber alınamayan emekli matematik öğretmeni Hasan Ergin'in 'çöp ev' haline gelen dairesinden gelen ağır kokuların şikayet edilmesi üzerine belediye ekipleri tarafından inceleme yapıldı.

Ambarlı Mahallesi'ndeki sitenin bulunduğu 8 katlı bloktaki ikinci katta oturan emekli öğretmen Hasan Ergin'e bir süredir ulaşamayan yakınları bina yöneticisinden yardım istedi. Durumun ihbar edilmesi üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği direnin kapısının defalarca çalınmasına rağmen açılmaması üzerine savcılık, izniyle balkondan girilen evde adım atacak yer bulunmadığı, odanın tamamen atık giysi ile dolu olduğu belirlendi.

Avcılar'da emekli öğretmenden haber alınamayınca çöp ev ortaya çıktı

ODALARA GEÇİLMEYİNCE KAPI KIRILDI

Diğer odalara geçilemeyince kapının kırılarak içeri girilmesi kararlaştırıldı. Bina yöneticileri ve komşuların da gözetiminde kapı baltayla zorlanarak kilit kırıldı. Kapıdan girildiğinde evin girişinin tamamen elbise ile dolu olduğu belirlenince diğer odalara sepetli itfaiye aracı ile pencereden girildi. Bir odada güçlükle yapılabilen araştırmada, kimse bulunamadı. Son çare olarak evin kapısındaki elbiselerin kısmen dışarı çıkarılarak ekibin girmesi kararlaştırıldı. Giren polisler başlangıçta hissedilen ağır kokunun azaldığını ve giriş bölümünde kimse olmadığını belirledi.

ORTAYA ÇIKAN KOKU SONRASI TEKRAR ŞİKAYET EDİLDİ

Dün gece yapılan çalışma ardından bugün yine ağır koku şikayeti yapıldı. İhbar üzerine sevk edilen 112 Acil sağlık ekibi bir süre bekletildi. Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden bir ekip binaya gelerek evin çevresinde ve kapısında inceleme yaptı. Binada ağır koku olduğu görülürken zabıta yetkilileri bina yöneticisi İsmail Önem'e Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre kaymakamlık veya savcılığa şikayette bulunabileceğini söyledi. Bunun ardından verilecek kararla evin boşaltılabileceğini anlattı.

BİNA YÖNETİCİSİ: "SORUNUN ÇÖZÜLMESİNİ İSTİYORUZ"

Bina yöneticisi İsmail Önem, "Koku halen devam ediyor. Gece ekipler gelip baktı. Ancak içerisi çok eşya dolu. Detaylı arama yapılmadığını düşünüyoruz. Arkadaşımız kaymakamlığa gitti başvuruda bulunduk. Bu sorunun çözülmesini ve kokunun nedeninin bulunmasını bekliyoruz." dedi.

Avcılar'da emekli öğretmenden haber alınamayınca çöp ev ortaya çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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