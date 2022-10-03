Mühürlü salonda yapılan düğünde kavga çıktı

Avcılar'da düğün salonunda çıkan kavgada Türkmenistanlı gelin ve damadın yakınları kavga etti. Ruhsatsız olduğu için mühürlenen salonda çıkan kavga üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları güçlükle ayırdı. Düğün salonunu yeniden mühürlenerek, işletme sahipleri hakkında soruşturma başlatıldı.

Avcılar'da Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde ruhsatsız olduğu için mühürlenen bir düğün salonunu işletenler mührü söktü. Türkmenistanlı çift için dün gece kiralanan salona gelen davetliler arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Salonda başlayan ve dışarıda da devam eden kavgada bir Türkmenistanlı başına aldığı darbe ile yaralandı.

RUHSATSIZ DÜĞÜN SALONUNDA KAVGA

Çevrede oturanların ihbarı üzerine sevk edilen Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarafları güçlükle ayırabildi. Bazı şüphelilerin polise direnmeye çalıştığı görüldü. Polis 6 kişiyi gözaltına alırken, 'Mühür fekki' yapılan düğün salonu tekrar mühürlenirken, sorumlular hakkında soruşturma başlatıldı. Bölgedeki işyeri sahiplerinden Cengiz Çavuş, kavganın saat 22.30 sıralarında başladığını, polisin kısa sürede gelerek müdahale ettiğini belirtirken, başlangıçta olaysız geçen Türkmenistan düğünlerinin son dönemde sürekli kavga ile bittiğini söyledi.