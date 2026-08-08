Avcılar'da Parkta Kavga: Çocuklar Korku Dolu Anlar Yaşadı

Avcılar'da bir çocuk parkında yetişkinler arasında çıkan kavga, çevredekiler tarafından güçlükle ayrıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Gümüşpala Mahallesi'ndeki Adnan Menderes Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta bulunan yetişkinler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Dakikalarca süren kavgayı ayırmak için çevredekiler araya girdi. Yaşanan arbede sırasında parkta oyun oynayan çocuklar büyük şaşkınlık ve korku yaşadı. Görüntülerde, yetişkinlerin kavgası sırasında bir kişinin yerde sürüklendiği, çocukların olanları endişeyle izlediği, bir çocuğun ise ağladığı anlar yer aldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Şikayet olmaması üzerine polis ekipleri tutanak tutarak parktan ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı