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Avcılar'daki cip dehşetinde 1 can kaybı

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İstanbul Avcılar'da çaldığı cipi trafikte araçların üzerine sürüp ortalığı savaş alanına çeviren Fas uyruklu ABD vatandaşı Darwich Nassım'ın 8 Ağustos tarihinde Türkiye'ye giriş yaptığı belirlendi. Olayda yaralanan 4 kişiden biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Avcılar'da Darwich Nassım adlı şüpheli, galeriden çaldığı ciple araçlara çarparak ortalığı savaş alanına çevirdi. 14 aracın hasar gördüğü olayda 4 kişi yaralandı. Kazada yaralanan Yıldıray Erol kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, şüpheli ise 'kasten öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi.

Cihangir Mahallesi'ndeki bir otomobil galerisine dün saat 15.40 sıralarında giden Fas uyruklu ABD vatandaşı Darwich Nassım (36), 'Deneme sürüşü' yapma bahanesiyle bindiği ciple kaçtı. D-100 yan yolda araçlara çarparak ilerleyen Nassım, Avcılar Merkez Metrobüs Durağının hemen yakınında önündeki araçlara da çarptı ve kendisini engellemek isteyenlerin üzerine sürdü. Olayda, aralarında motosikletlerin de bulunduğu 14 araç hasar gördü, H.K.A., A.S., Y.A. ve Yıldıray Erol (40) ise yaralandı. Şüpheli Yenibosna'da polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yıldıray Erol, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

8 AĞUSTOS'TA ÜLKEYE GİRİŞ YAPMIŞ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli 'kasten öldürme' suçundan bu sabah adliyeye sevk edildi. Öte yandan, şüphelinin 8 Ağustos tarihinde Türkiye'ye giriş yaptığı belirlendi.

Avcılar'daki cip dehşetinde 1 can kaybı

Avcılar'daki cip dehşetinde 1 can kaybı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güvenlik İstanbul Otomobil Olaylar Türkiye Avcılar 3-sayfa Güncel Yargı Suç Fas

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