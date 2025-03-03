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İstanbul'da aile katliamı! Eşini ve çocuklarını öldürüp kafasına sıktı

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İstanbul Avcılar'da cinnet getiren bir adam, eşi ve 3 çocuğunu silahla vurarak öldürdü. Ardından silahı kendi kafasın dayayan şahıs intihar etti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin incelemeleri sürüyor.

Avcılar Merkez Mahallesi'nde bir kişi eşini ve 3 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.

CİNNET GETİRDİ

Avcılar ilçesi Denizköşkler Mahallesinde meydana gelen olayda, cinnet geçiren 38 yaşındaki Velican Alıcı, eşi Fikriye Alıcı (35) ve R.E.A.(12), R.A.(7), K.C.A.(6) isimli çocuklarını silahla vurdu. Ardından kendi kafasına dayayan şahıs intihar etti.

AİLE YAKINLARININ İHBARIYLA EVE GİRİLDİ

Aile yakınları aileden haber alamayınca eve geldi. Kapıyı açamayınca polis ekiplerine ihbarda bulundular. Kapı çilingir yardımıyla açıldı.

HEPSİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptığı ilk müdahalede adamın, eşinin ve çocukların hayatını kaybettiğini belirledi. Aile yakınları gözyaşlarına boğuldu.

İŞTE OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER:

İstanbul'da aile katliamı! Eşini ve çocuklarını öldürüp kafasına sıktı

İstanbul'da aile katliamı! Eşini ve çocuklarını öldürüp kafasına sıktı

İstanbul'da aile katliamı! Eşini ve çocuklarını öldürüp kafasına sıktı

İstanbul'da aile katliamı! Eşini ve çocuklarını öldürüp kafasına sıktı

İstanbul'da aile katliamı! Eşini ve çocuklarını öldürüp kafasına sıktı
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Güncel
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Yorumlar (56)

Haber YorumlarıDuygu Cangır:

O cinnet değildir değildir birbirimizi kandırmayalım borç harç içinde yaşayan adamın sonu İKTİDAR YÜZÜNDEN AİLELERİN YUVALARIN SONU GEÇİMSİZLİK BERBAT EKONOMİ HALKLA ALAY EDİLİYOR BU ÜLKEDE HALKA DARBE TAM DA BU! ZENGİN İYİCE, FAKİR İYİCE FAKİR YANCILARI DAHA DA LÜKS ZENGİN

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Haber YorumlarıUğur Onur:

Akp'nin ekonomideki büyük başarısızlığını halk tükenmişlikle ödüyor.

Yorum Beğen815
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Haber Yorumlarıs9s5th4my8:

Aile faciaları bitmek bilmiyor. kim şakpayı önüne koyacaksa koysun yeter artık

Yorum Beğen652
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Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

kesin aldatma vardır ama çocukları niye öldürüyorsun

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Haber Yorumlarıyunussbayern:

Teksebeb Erd… iyiakşamlar

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Haber Yorumları48m4fvhbqy:

Allah rahmet eylesin ..Bu ramazan ayında cinnet geçirip 4 kişiyi öldürmek hiçbir Müslümana yakışmaz.Sebebi ne olursa olsun eş ve 3 evladı öldürmek nedir yahu.Allah geride kalanlara sabırlar versin inşallah

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Haber Yorumlarıknn_karani:

çok özücü bi durum

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Haber YorumlarıÜveys Uyanık:

artık herşey çok zor Allah herkesin yardımcısı olsun

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Haber YorumlarıEmrah Güneş:

adil bir düzen olmasa serbest piyasa diye hersey serbest bırakılırsa devlet halkin geçimini refahını artırmak yerine ihracat rekorlari turizm rekorlari kırmakla ugrasirsa( ha bazı diyecek ki ihracatla turizmle ulkeye döviz giriyor para giriyor tamm giriyor da halka yansimiyor ki sürekli zamlar fiyat artislari devam ediyor) Dunyanin en güzel konumuna en bereketli topraklarına sahip olup en çok sürünen ulkelerden biriyiz çünkü ulkedeki sistemler halkin çıkarına göre değil halki ezmek sömürmek üzerine kurulu sistemler afrika ülkelerinden bile enflasyonu yüksek ülkeyiz bundan daha kötü birsey var mi

Yorum Beğen182
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıCafer KILIÇ:

İnsanlar cinnet geçiriyor saygı sevgi kalmamış

Yorum Beğen174
Yorum Beğenme2
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