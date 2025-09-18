Avanos'ta Yeni Hükümet Konağı İnşaatı Devam Ediyor

Avanos Kaymakamı Osman Bilici, ilçede inşaatı devam eden hükümet konağında incelemede bulundu.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde yapımı devam eden hükümet konağı inşaat alanını gezen Bilici, yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Bilici, ilçenin dokusuna uygun olarak inşa edilen binanın 29 Ekim'de hizmete açılmasının planlandığını belirtti.

Binanın çok yönlü hizmet sunacağını ifade eden Bilici, vatandaşın aynı alanda birçok kurumdan kolaylıkla faydalanabileceğini kaydetti.

Kaymakam Bilici'ye incelemede bazı kurum müdürleri de eşlik etti.