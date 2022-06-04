Automechanika Istanbul'da yenilikçi ürünler vitrine çıktı - Haberler

Otomotiv endüstrisi profesyonellerini bir araya getiren Automechanika Istanbul 2022'de Türk firmalarının sergilediği yenilikçi ürünler öne çıkarken, özellikle fuarda ilk kez sergilenen ve e-mobiliteye yönelik ürünler ilgi görüyor.

Uluslararası otomotiv endüstrisinin bölgedeki en büyük buluşması Automechanika Istanbul 2022, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde üçüncü gününde devam ediyor.

Türk firmalarının sergilediği yenilikçi ürünler öne çıkarken, özellikle fuarda ilk kez sergilenen ve e-mobiliteye yönelik ürünler ilgi görüyor. Fuarda ayrıca son dönemlerde önemi daha da artan oto ekspertiz konusunda da yenilikçi ürünler tanıtılıyor.

Yerli korna ve yedek parça üreticisi Seger'in Genel Müdürü Tülin Tezer, elektrikli araç üreticisi Tesla'ya üretime başladığı yıldan bu yana korna tedarik ettiklerini belirterek, "Tabii ki ilk kurulduğunda startup olarak başlamıştı Tesla. O zaman adetleri çok daha azdı. İlk kurulduğu günden bugüne kadar Tesla'nın ürettiği her türlü araca biz korna tedarik ettik. Şu anda global korna tedarikçisiyiz." dedi.

"Togg'a kornanın yanı sıra AVAS ürünümüzü tedarik edeceğiz"

Tesla'nın yanında pek çok farklı OEM'lerle de çalıştıklarını ve Togg'un da bunlardan biri olduğunu dile getiren Tezer, "Togg yeni müşterilerimizden bir tanesi. Togg Türkiye'nin ilk elektrikli otomobilini üretecek olan yerli firmamız. Biz de Togg projesinde SUV araçlar için, korna ve AVAS ürünümüzün tedarikçisi olarak rol alacağız." diye konuştu.

Elektrikli araçlarda suni bir ses oluşturarak yayalar açısından olası kazaları önlemeyi amaçlayan ve Türkiye'de ilk kez kendilerinin ürettikleri AVAS (Akustik Araç İkaz Sistemi) ürünü pazara sunmaya hazırlandıklarını bildiren Tezer, şunları kaydetti:

"AVAS elektrikli araçlarda kullanılan bir parça. Biliyorsunuz elektrikli araçlarda içten yanmalı motor olmadığı için elektrikli motor olduğu için çok bu araçlar çok sessiz çalışıyor. Yayalar bir elektrikli aracın geldiğini fark edemiyorlar. Bunun için araç 30 kilometre hıza ulaşıncaya kadar suni bir sese ihtiyaç duyuluyor.

Dolayısıyla bu AVAS ürünü de bu ihtiyaca yönelik geliştirilmiş yeni bir ürün. Biz de bu elektrikli araçların dönüşümüyle birlikte bu ürününün tasarımına yöneldik ve bu ürünü geliştirdik. Togg'da bu ürünümüz ilk kez kullanılacak. Yerli bir ürün olarak biz de bu projede yer almaktan dolayı büyük bir onur duyuyoruz."

"Yerli şarj istasyonumuzu temmuz ayında pazara sunacağız"

Yerli şarj istasyonu üreticisi Sertplas'ın Genel Müdürü Mutlu Kara ise 2 yıl süren AR-GE çalışmalarının ardından Silivri'deki merkezlerinde şarj istasyonu ürettiklerini söyledi.

E-mobilite ürünlerini Volti markası altında 3 farklı ürün gamıyla pazara girdiklerini belirten Kara, taşınabilir portatif şarj cihazının hali hazırda satışta olduğunu diğer duvar tipi şarj ve ticari versiyonlarının ise temmuz ayında piyasaya sunulacağını söyledi.

Şarj istasyonlarına ABD'den oldukça yoğun bir ilgi olduğunu vurgulayan Mutlu, şunları aktardı:

"Biz bu ürünü planlarken ilk önce Türkiye, sonra Avrupa sonra Amerika'yı önceliklendirmiştik. Fakat beklediğimiz gibi olmadı durum, değişim Amerika'da daha hızlı olmaya başladı. Şu anda Amerika'da bir temsilciliğimiz var ve orada yoğun faaliyet gösteriyorlar.

Fakat Amerika'da ürün satmadan önce orada belge onayı almanız gerekiyor. Belge onayıyla ürünleri göndereceğiz. Belgeyi aldıktan sonra direkt satışlar başlayacak. Hedefimiz en geç bu yıl sonunda oraya artık fatura ediyor olmak. Önümüzdeki yıl ciddi anlamda adetler bekliyoruz orada."

Mutlu Kara, şarj istasyonları ve diğer teknolojik ürünleri konusunda Togg ile yakın temasta olduklarını ve görüşmeler yaptıklarını sözlerine ekledi.

Aracın kaporta kusurlarını ortaya çıkaran yenilikçi cihaz

Auto King Ekspertiz Genel Müdürü Aytaç Çınargil ise ilk kez fuarda sergilenen "Spectro" isimli cihazın araçlardaki boyalı parçalara ilişkin soru işaretlerini ortadan kaldırdığını belirterek, "Özellikle son geliştirmiş olduğumuz, aynı mikronda boyanmış parçalarla, gözle görülemeyen boya hatalarında ve ölçüm cihazıyla fark edilemeyen farklarda boya ton farkını belli eden, 'Spectro' ismini verdiğimiz bir cihaz geliştirdik ekspertiz alanında.

Bu cihaz sizlerin gözlerle göremediği, hatta ustaların gözle göremediği boya farklarını, aynı mikronda boyanmış parçaları bilgisayar üzerinde renk ton farkını bize iletiyor. ve bazı grafiklerle bu parçaların bize değişip değişmediği hakkında kesin ve net bir bilgi veriyor." ifadelerini kullandı.

Fuarda lityum aküler de ilgi topladı

Fuarda farklı kullanım alanı ve segmentlere yönelik "lityum iyon teknolojili" aküleri de öne çıkıyor. Bu kapsamda Mutlu Akü'nün sergilediği, hibrit binek ve ticari araçlar ile UPS ve telekomünikasyon sektöründe kullanıma özel lityum aküler, forklift, transpalet gibi istif makinaları için üretilen traksiyoner lityum aküler, akıllı taşıma sistemlerinin kullanıldığı depolar ve üretim alanları için AGV aküleri, güneşten elde edilen enerjiyi depolayarak gerektiğinde kullanıma sunabilen ev tipi enerji depolama aküleri çevreci ve teknolojik özellikleri ile dikkati çekiyor.

, 2 Haziran'da kapılarını açan fuar, 5 Haziran'a kadar devam edecek.