ATO'da 'Kafkas İslam Ordusu ve Enver Paşa Anma Toplantısı' düzenlendi

Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV), Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) ile Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği işbirliğinde, "Kafkas İslam Ordusu ve Enver Paşa Anma Toplantısı" düzenlendi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Salonu'nda gerçekleşen programda, iki kardeş ülkenin ortak tarihi, Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşu ve Kafkas İslam Ordusu'nun başarıları hatırlatıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve Türkiye ile Azerbaycan milli marşlarının okunmasıyla başlayan program, Kafkas İslam Ordusu'nu anlatan kısa film gösterimiyle devam etti.

TADİV Başkanı Aygün Attar ile TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım açılış konuşması yaptı.

Bakü'nün kurtuluş sürecini anlatan Ayrım, "Bugün Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 150. yıl dönümü. Başta Nuri Paşa ve silah arkadaşları olmak üzere Kafkas İslam Ordusu'nun kahraman şehit ve gazilerini rahmet ve şükranla anıyorum. Cenabıhak Türkiye ve Azerbaycan ülkelerinin birliğini, dirliğini daim eylesin." diye konuştu.

"Bugün iki devletimiz birbirinin gücüne güç katıyor"

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, Çanakkale Savaşı'nda Azerbaycan Türkleri'nin Türkiye'ye gelip şehit olduğunu anımsatarak, Türk halkının da Azerbaycan'a gelip yardım eli uzattığını belirtti.

Bu tarihi hadiselerin Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin bir altyapısını ve temelini oluşturduğunu vurgulayan Memmedov, "Bugün iki devletimiz birbirinin gücüne güç katıyor." dedi.

Memmedov, bu tarihin şimdiki nesillere aktarılması gerektiğinin önemine değinerek, "Bu tarihi evlatlarımıza bildirmeliyiz, onu düzgün değerlendirmeliyiz ki Türkiye-Azerbaycan kardeşliği daha da mühim olsun." ifadesini kullandı.

Türkiye ve Azerbaycan'ın birbiri için vatan toprağı olduğunun altını çizen Memmedov, dünyada bu düzeyde ilişki yürüten başka iki devlet olmadığını vurguladı.

Memmedov, Türkiye ve Azerbaycan'ın birbirini bir millet iki devlet saydığını, Türkiye ve Azerbaycan'ın zor ve iyi günlerinde birbirlerinin yanlarında olduğunu kaydetti.

TADİK Mütevelli Heyeti üyesi emekli Büyükelçi Hulusi Kılıç ve TDPV Başkanı Abdullah Çalışkan ile ATO Başkanı Mustafa Deryalı da programdaki konuşmalarında tarihi süreci aktararak, Türkiye-Azerbaycan dostluğunun önemine işaret etti.