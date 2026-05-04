ATO Başkanı Baran: "Arjantin ile Ticaret Hacmimizi 2-2,5 Milyar Dolara Çıkarmak İstiyoruz"

(ANKARA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ile Arjantin arasındaki ilişkilerin bu yıl 100'üncü yılına ulaştığını hatırlatarak, "Uzun yıllar süren ikili ilişkilerimize rağmen mesafenin uzak olması nedeniyle ticari ilişkilerimizde arzu edilen gelişimi sağlayamadık. Bugün 250 milyon dolarlık kısmı ülkemizin ihracatı olmak üzere 900 milyon dolara yaklaştı. Bu rakamı en kısa sürede 2-2,5 milyar dolara çıkarmak istiyoruz" dedi.

Arjantin'in Ankara Büyükelçisi Pablo Jose Rodriguez Brizuela ve Ticaret Müsteşarı Maximiliano Romanello, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran'ı makamında ziyaret etti. ATO Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Güçlü ve Genel Sekreter Ahmet Güran'ın da yer aldığı görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik konular ele alındı.

Türkiye ile Arjantin arasındaki ilişkilerin köklü bir geçmişe dayandığını, 1926 yılında Roma'da imzalanan dostluk anlaşmasıyla başlayan sürecin bugün 100'üncü yılına ulaştığını hatırlatan Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018 yılında G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Arjantin'de Cumhurbaşkanı Macri ile görüşme gerçekleştirdiğini kaydetti.

Son yıllarda iki ülke arasında bakan düzeyinde temasların sıklaştığını kaydeden Baran, 2022 yılında Arjantin'de faaliyete başlayan Yunus Emre Kültür Merkezi'nin Türk kültürünün tanıtımına yönelik gerçekleştirdiği faaliyetlerin de iki ülkenin yakınlaşmasına katkısı olduğunu dile getirdi.

Türkiye ile Arjantin arasındaki ticaret hacminin mevcut potansiyeli yansıtmadığını kaydeden Baran, "Uzun yıllar süren ikili ilişkilerimize rağmen mesafenin uzak olması nedeniyle ticari ilişkilerimizde arzu edilen gelişimi sağlayamadık. Bugün 250 milyon dolarlık kısmı ülkemizin ihracatı olmak üzere 900 milyon dolara yaklaştı. Arjantin'in zengin tarım ve doğal kaynakları ile Türkiye'nin güçlü üretim altyapısı ve sanayi tecrübesi, karşılıklı tamamlayıcılık açısından önemli bir avantaj sunuyor. Ayrıca 2024 yılında ülkelerimiz arasında çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması da imzalandı. Yatırım ve ticaret açısından önemli adımlar doğrultusunda ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmini en kısa sürede 2-2,5 milyar dolara çıkarmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Arjantin'in doğal kaynaklar bakımından zengin bir ülke olduğunu vurgulayan Baran, ülkenin geniş deniz sahili, güçlü balıkçılık sektörü, tarım ve petrol üretimi ve finansal altyapısıyla dikkati çektiğini belirtti. Baran, Arjantin'de faaliyet gösteren serbest bölgelerin de ihracat açısından önemli fırsatlar sunduğunu kaydetti.

Turizm alanında da gelişmeler yaşandığını dile getiren Baran, Türk vatandaşlarının Arjantin'e 90 güne kadar vizesiz seyahat edebildiğini belirtti. Medikal ve ilaç sektörlerinde iş birliği potansiyeline işaret eden Baran, "Her iki ülke de medikal ve ilaç sektörlerinde güçlü. Güçlerimizi birleştirerek uzun vadede yatırım, üretim ve ihracat açısından verimli sonuçlar elde edebiliriz" diye konuştu.

Büyükelçi Pablo Jose Rodriguez Brizuela da son yıllarda Türkiye ile Arjantin arasındaki ticaret hacminin hız kazandığını belirterek, "1 milyar dolar hedefini aştıktan sonra ticaret hacmini daha da yüksek seviyelere ulaştırmak için hızlı bir şekilde ilerleyeceğiz" dedi.

"2,5 milyar dolar hedefi için karşılıklı iş birliği"

İki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmak için firmalar arasında doğrudan temasların önemine dikkati çeken Brizuela, "Ticaret hacmimizi 2-2,5 milyar dolar seviyesine çıkarmak kolay olmayacak. Bunun için her iki ülkenin firmalarını bir araya getirmeli ve birlikte çalışmalıyız. Bu noktada ATO ile yürüttüğümüz temaslar büyük önem taşıyor" diye konuştu.

"Ekonomik reformlarla yatırım ortamını güçlendiriyoruz"

Arjantin'in son iki yılda kapsamlı bir ekonomik reform sürecinden geçtiğini belirten Brizuela, "Özellikle vergilerin ve gümrük tarifelerinin düşürülmesi konusunda önemli adımlar attık. Bu reformlar, birçok sektörde yatırım açısından yeni fırsatlar oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Brizuela, tarım ve gıda üretiminde güçlü bir altyapıya sahip olduklarını ve işlenmiş, katma değerli ürünlerle geniş bir üretim yelpazesi sunduklarını dile getirdi.

Medikal cihaz ve ilaç sanayinde de güçlü olduklarını belirten Brizuela, Arjantin'in bu alanda dünyanın birçok ülkesine ihracat gerçekleştirdiğini söyledi. Teknoloji alanında ise Buenos Aires'in önemli bir merkez haline geldiğini ifade eden Brizuela, yapay zeka, yazılım ve teknoloji alanlarında gelişen şirketlerin bulunduğunu, bugüne kadar 10 girişimin "unicorn" seviyesine ulaştığını kaydetti.

"Günlük 1 milyon varil petrol üretimi"

Enerji ve madencilik sektörlerinde son yıllarda milyarlarca dolarlık yatırım aldıklarını dile getiren Brizuela, "Ülkemizin güneyinde yürütülen petrol üretimi günlük 1 milyon varil seviyesine ulaştı. Devam eden yatırımlarla bu rakamı 1,5 milyon varile çıkarmayı hedefliyoruz. Doğal gaz alanında da önemli projeler yürütüyor, LNG ihracatına hazırlanıyoruz" diye konuştu.

Doğal gaz alanında da önemli projeler yürüttüklerini belirten Brizuela, Türkiye ile enerji alanındaki iş birliğini geliştirmek istediklerini ifade etti.

Mobilya sektöründe de iş birliği imkanları bulunduğunu belirten Brizuela, özellikle üretimde kullanılan malzemeler konusunda ortak çalışmalar yapılabileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: ANKA