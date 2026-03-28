Yunanistan'da İstiklal Marşı'nın kabul yıl dönümü dolayısıyla resim sergisi düzenlendi

Yunanistan'da İstiklal Marşı'nın kabul yıl dönümü dolayısıyla resim sergisi düzenlendi
Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği'nde düzenlenen etkinlikte, çocukların çizimlerinden oluşan 'Korkma! Gençliğin Ruhu Burada!' temalı resim sergisi açıldı. Etkinlik, İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin yıl dönümü anısına gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği'nde, İstiklal Marşı'nın kabul yıl dönümü dolayısıyla, çocukların çizimlerinden oluşan "Korkma! Gençliğin Ruhu Burada!" temalı bir resim sergisi düzenlendi.

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe, çocuklar aileleriyle katıldı.

Etkinlikte konuşan Büyükelçi Erciyes, İstiklal Marşı'nın 12 Mart 1921'de Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilişinin yıl dönümünü kutlamak ve İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'u anmak üzere bu etkinliğin düzenlendiğini belirtti.

Erciyes, Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı vatan sevgisiyle yazdığını, karşılığında ücret almayı reddettiğini ve memleketine hediye ettiğini hatırlattı.

Büyükelçi, Mehmet Akif Ersoy için "Milletinin derdini yüreğinde hisseden, Türk milletine umut olan bir vatanseverdi." dedi.

Erciyes, "Korkma! Gençliğin Ruhu Burada!" temasıyla Büyükelçilikte düzenlenen resim sergisine çizimleriyle yaptıkları katkı için çocuklara teşekkür etti.

Etkinliğe katılanlardan 12 yaşındaki Duru Hançer, İstiklal Marşı'nın ve Türk bayrağının hikayesini anlatan kısa bir konuşma yaptı.

Konuyu anlatan bir animasyon ise konuşma sırasında duvara yansıtıldı.

Katılımcı çocuklara Büyükelçiliğin hazırladığı özel hediyeler sunuldu ve ardından ikramda bulunuldu.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
