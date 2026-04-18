Atina'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı önceden kutlandı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 5 gün önceden kutlandı.

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes'in ev sahipliğinde düzenlenen kutlamaya çocuklar, ebeveynleriyle katıldı.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve çocukların hep birlikte söylediği İstiklal Marşı'yla başladı.

Büyükelçi Erciyes, önce çocukların bayramını kutladı, ardından onlara ulusal egemenliğin ne anlama geldiğini anlatan kısa bir konuşma yaptı.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) 23 Nisan 1920'de açıldığını, ulusal Kurtuluş Savaşı'nın da bu çatı altında seçilen mebuslarla başlatıldığını anlatan Erciyes, bu günü Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara bayram olarak armağan ettiğini söyledi.

Erciyes, çocukların Türkiye'nin geleceği olduğunu vurgulayarak, "Ulu Önderimiz, sizleri Türkiye'nin en büyük hazinesi olarak gördü. Onun için bugün sizin gününüz." dedi.

Türkiye'de son günlerde yaşanan okul saldırılarına da dikkati çeken Erciyes, ebeveynlere, "Çocuklarınızı iyi yetiştirin. Özellikle bu son dönemde dijital dünyanın, internetin zararlarını hepimiz görüyoruz. Onun için sizlerden ricamız, çocuklarımızı internetin tehlikelerinden de uzak tutarak, çok dikkatli bir şekilde yetiştirmeniz." diye seslendi.

Ardından Duru Hançer isimli çocuğun sunumunu yaptığı törende, Ceren Ulusoy, Gökçen Akçay, Buse Ömer, Uraz Ali Kara, Derin ve Deren Kayadelen adlı çocuklar şiir okudu.

Büyükelçi Erciyes'in koltuğunu devrettiği çocuklar, kısa süreliğine de olsa büyükelçi deneyimi yaşadı, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Törenin ardından çocuklar yüz boyama etkinliğinde eğlendi. Etkinlikte, çocuklara Türkçe kitaplar da hediye edildi.