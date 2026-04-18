Albüm: Bm: Lübnan'da Patlamamış Mühimmat Uyarılarına Rağmen Binlerce Kişi Evlerine Döndü

KASMİYE, 18 Nisan (Xinhua) -- İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesin ardından, Lübnan'ın güneyinde yerinden edilen 1,2 milyon kişiden binlercesi, patlamamış mühimmat uyarılarına rağmen evlerine geri döndü.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) cuma günü yaptığı açıklamada, yerinden edilen ailelerin Beyrut'un güney banliyölerine, Nebatiye ve Sur vilayetleri dahil olmak üzere ülkenin güney kesimlerine dönmeye başladığını bildirdi.

OCHA, Güney ve Nebatiye vilayetlerindeki pek çok yerleşim alanında patlamamış mühimmat riskinin sürdüğü ve sivil güvenliğinin tehdit altında olduğu konusunda uyarıda bulundu.

Kurumun verilerine göre, perşembe günü 141.000 olarak kaydedilen toplu barınma merkezlerindeki kişi sayısı, cuma akşamı itibarıyla 113.000 geriledi.

