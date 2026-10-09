Ateşkese rağmen Gazze'de 1400'den fazla Gazzeli öldü, 100'den fazla STK uyardı

Uluslararası insani yardım ve insan hakları örgütlerinden oluşan 100'den fazla sivil toplum kuruluşu (STK) Gazze'de 1 yıl önce varılan ateşkesin "sadece kağıt üzerinde" kaldığı uyarısında bulundu.

İspanya merkezli uluslararası insan hakları savunucusu Oxfam Intermon'un 100'den fazla uluslararası STK'nin görüşünü alarak yaptığı açıklamada, İsrail'in, Gazze'deki ateşkesten bu yana geçen 365 günde 1400'den fazla Gazzeliyi öldürdüğü belirtildi.

Açıklamada, 100'den fazla insani yardım kuruluşunun, çatışmaların sona ermesinin sadece "kağıt üzerinde" olduğunu düşündüğü aktarıldı.

"İsrail güçleri her gün Filistinlileri öldürmeye ve yaralamaya devam ediyor ve yardım, ekipman ile yeniden yapılanma malzemelerine getirilen kısıtlamalar ailelerin toparlanmasını engelliyor" ifadesi kullanılan açıklamada, 2 milyondan fazla kişinin barınağa ihtiyacı olduğu, 1,4 milyon kişinin kritik düzeyde açlıkla karşı karşıya olduğu ve bölgedeki hiçbir hastanenin tam kapasiteyle çalışmadığı belirtildi.

"Gazze'deki ölümlerin ve yoksunlukların ateşkes anlaşması bahanesiyle normalleştirilmemesi" gerektiğine dikkati çekilen açıklamada, İsrail'in enkaz altındaki cesetlerin çıkartılmasından da büyük endişe duyduğu ve bunu engellemeye çalıştığı kaydedildi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisine göre, Gazze'de enkaz altında yaklaşık 10 bin kişinin kaldığı ve İsrail ordusunun enkaz kaldırma çalışmalarının uluslararası suçlara dair kanıtları ortaya çıkarabileceğinden endişe ettiği vurgulandı.

Uluslararası topluma "somut ve acil yardım" çağrısı yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, anlaşmada belirlenen geri çekilme hattını aşarak, sözde "Sarı Hat"tı Gazze'nin daha içlerine doğru kaydırdığı ve Filistin nüfusunu giderek daha küçük ve kalabalık bir alana hapsettiği kaydedildi.

"Ateşkes ilan edildiğinden beri neredeyse her gün bir çocuk öldürüldü"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Filistin Sivil Toplum Kuruluşları Ağı Yönetim Kurulu Üyesi Mohsen Abu Ramadan, "Filistin kuruluşları, İsrail işgali altında muazzam ihtiyaçlarla karşı karşıya. Ofisleri yıkılmış, personeli yerinden edilmiş ve bütçeleri sürekli küçülüyor. Yerel ve ulusal örgütler ilk müdahale edenlerdir ve olmaya devam edeceklerdir ancak korunmaya ihtiyacımız var. Hükümetler, İsrail'in saldırılarını ve çalışmalarımıza yönelik kısıtlamalarını sona erdirmek için harekete geçmeli ve bağışçılar ihtiyaçlarımızı karşılamak için doğrudan ve esnek fon sağlamalıdır." ifadelerini kullandı.

Save The Children Üst Yöneticisi (CEO) Inger Ashing de, "Ateşkes ilan edildiğinden beri neredeyse her gün bir çocuk öldürüldü. Çocuklar öldürülmeye devam ettiği ve aileler hayatlarını yeniden kuramadığı sürece ateşkes anlamsızdır." açıklamasında bulundu.

Norveç Mülteci Konseyi Genel Sekreteri Jan Egeland da ateşkesin imzalanmasının üstünden tam bir yıl geçmesine rağmen, Gazze'deki Filistin nüfusunun durumunun bu kadar az iyileşmiş olmasının kesinlikle utanç verici olduğunu vurguladı.

Egeland, "Aileler hasarlı ve tehlikeli binalarda barınmak ya da dayanılmaz sıcaklıklara katlanarak çadırlarda yaşamak gibi zor seçimler yapmaya zorlanıyorlar. Ayrıca İsrail'in kısıtlamaları, toplulukların hayatlarını yeniden inşa etmeye başlamalarının tek yolu olan temel ekipman ve malzemelerin girişini engellemeye devam ediyor. Kış yaklaşırken, tüm hükümetler, Filistinlilerin nihayet muazzam iyileşme ve yeniden yapılanma görevine başlayabilmeleri için yardım akışının engellenmeden artmasını sağlamak üzere somut adımlar atmalıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA