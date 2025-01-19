Netanyahu, istifa etmemesi için Ben-Gvir'e 'gasp' teklifinde bulunmuş

Gazze'de ateşkesin resmen devreye girmesiyle hükümetten istifa eden aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun kendisini koalisyonda kalmaya ikna edebilmek için çeşitli vaatlerde bulunduğunu söyledi.

GASBEDİLEN FİLİSTİN TOPRAKLARINA DAHA FAZLA YERLEŞİM KURULMASI TEKLİFİ

İsrail'in Kanal12 televizyonuna konuşan Ben-Gvir, anlaşmanın ikinci aşamasının devreye girmesiyle hükümetten istifa edeceğini açıklayan aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile kendisine Netanyahu'nun, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarından gasbedilen yerlere daha fazla İsrail yerleşimi kurulmasını teklif ettiğini anlattı.

GENELKURMAY BAŞKANI HERZİ HALEVİ'Yİ GÖREVDEN ALMAYI TEKLİF ETMİŞ

Netanyahu'nun ayrıca İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'yi görevden almayı da vaat ettiğini aktaran Ben-Gvir, Başbakan'ın, "Bunu Ben-Gvir adına yaptığını açıklamayı önerdiğini" ileri sürdü.

BAŞBAKANLIK OFİSİ VE SAVUNMA BAKANI YALANLADI

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada ise Ben-Gvir'e koalisyonda kalması için vaatlerde bulunulduğu iddiasının "tamamen yalan olduğu" belirtildi. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da yaptığı yazılı açıklamada, Genelkurmay Başkanı'nın Ben-Gvir'in adına görevden alınması vaadi verildiği iddiasını yalanladı. Katz, "Genelkurmay Başkanı'nın herhangi bir siyasi meseleyle ilişkili olmadığını ve ilişkilendirilmeyeceğini" ifade etti. Ben-Gvir, anlaşmanın uygulanmaya başlanmasıyla Yahudi Gücü Partisi'nin kabinede görevli diğer üyeleriyle birlikte istifa edeceğini açıklamıştı.

NE OLMUŞTU?

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmanın uygulanmaya başlanmasıyla Yahudi Gücü Partisi'nin kabinede görevli diğer üyeleriyle birlikte istifa edeceğini açıklamıştı. Smotrich ise anlaşmaya karşı olduğunu ve 42 günün sonunda ateşkesin ikinci aşamasına geçilmeden Gazze'ye saldırıların yeniden başlaması gerektiğini belirtmişti. Smotrich, aksi halde kendisinin de istifa edeceğini duyurmuştu. Netanyahu, Gazze ateşkesinin "geçici olduğunu", ikinci aşama için anlaşma sağlanamazsa seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'e saldırıları "yeniden başlatma hakkı" tanıdığını öne sürmüştü. İsrail Başbakanı, "Savaşın henüz bitmediğini söylemek isterim." ifadesini kullanmıştı.