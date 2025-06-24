Ateşkes muamması! İsrail füze atıldı dedi, İran kabul etmedi

ABD Başkanı Trump'ın tarafların 'ateşkes' anlaşması yaptığına dair açıklamasının ardından, İsrail ve İran ateşkesi kabul ettiğini açıkladı. Ancak ateşkes ilan edilmesinden saatler sonra İran'ın İsrail'in Hayfa kentini vurduğu iddia edildi. İsrail ordusu halka "Sığınaklara gidin" uyarısı yaptı. Balistik füze ile yapılan saldırı Demir Kubbe tarafından engellendi. İran ise söz konusu saldırıları reddederek füze atılmadığını ifade etti.

İSRAİL SAVUNMA BAKANI: KARŞILIK VERECEĞİZ

Savunma Bakanı Israel Katz saldırı sonrası, "İsrail Savunma Kuvvetleri'ne, İran'ın ateşkesi ihlal etmesine Tahran'ın kalbindeki rejim hedeflerine güçlü saldırılarla güçlü bir şekilde karşılık vermesi talimatını verdim" dedi.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smootrich, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Tahran titreyecek" ifadelerini kullandı.

Muhalefetteki Evimiz İsrail Partisi lideri Avigdor Liberman da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD Başkanı ateşkes ilan ettikten 3 buçuk saat sonra İran'dan ateş açıldı. Sineye çekmemeli, geri durmamalıyız, anında karşılık vermeliyiz" ifadesini kullandı.

İRAN FÜZE SALDIRISINI YALANLADI

İsrail'in balistik füze ile Hayfa'ya saldırı düzenlendi iddiasını İran yalanladı. İran, "İsrail'e füze atılmadı, kanıt yok. Ateşkes ihlali haberleri yanlış." açıklaması yaptı. Devlet televizyonunun haberinde, İran'ın sabah saatlerinde başlayan ateşkese uyduğu belirtildi.

İRAN: PARMAĞIMIZ TETİKTE OLMAYA DEVAM EDECEK

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi, "Zafer, İsrail'i tek taraflı olarak mağlup olduğunu kabul etmeye ve saldırganlığını durdurmaya zorladı" açıklamasını yaptı. Açıklamada, "Silahlı kuvvetler, düşmanların sözlerine güvenmiyor, herhangi bir yeni saldırıya karşı parmağını tetikte tutmaya devam edecek Düşmanın herhangi bir saldırganlık eylemine kararlı yanıt vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Konsey, İsrail'e ateşkesten sonra füze fırlatıldığını da reddederek "saldırganlık eylemlerine kararlı bir yanıt verileceğini" bildirdi.

İRAN ATEŞKES İLAN EDİLMEDEN SALDIRMIŞTI

İran basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın tek taraflı açıkladığı ateşkesin yerel saatle başladığını belirtirken İsrail ordusu İran'dan bir salvo daha füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Beerşeba şehrinin füzelerle vurulduğu saldırıda 11 kişi öldü yüzlerce kişi yaralandı.

İRAN: İSRAİL BAŞLATTI BİZ BİTİRDİK

İran ateşkese dakikalar kala gerçekleştirdiği saldırının ardından ise "İsrail başlattı, biz bitirdik. İsrail'e son darbeyi vurduk" açıklamasında bulundu.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI: ATEŞKESİ KABUL EDİYORUZ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, "Ateşkesi kabul ediyoruz. İsrail saldırmazsa biz de saldırmayız. Savaşı başlatan İsrail'di." açıklamasında bulundu.

İSRAİL TARAFI DA ATEŞKESİN BAŞLADIĞINI AÇIKLADI

İsrail resmi radyosu, İran ve İsrail arasında ateşkesin başladığını bildirdi.

NETANYAHU'DAN AÇIKLAMA

Ateşkesin kabul edildiğini açıklayan İsrail Başbakanı Netanyahu "İsrail, Trump'ın İran'la ateşkes önerisini kabul etti. Katılımları için Trump'a teşekkür ediyoruz. İsrail, İran'ın nükleer ve balistik füze tehdidini ortadan kaldırma hedefine ulaştı. İsrail herhangi bir ateşkes ihlaline güçlü bir şekilde yanıt verecek." dedi.

TRUMP: LÜTFEN ATEŞKESİ İHLAL ETMEYİN

Ateşkesin başlamasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, İran ile İsrail arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurarak, ihlal edilmemesini istedi.

Trump, Truth Social hesabından İran ile İsrail arasındaki gerilime ilişkin açıklama yaptı. Başkan Trump, "Ateşkes yürürlüğe girdi, lütfen ihlal etmeyin." ifadesini kullandı.

ATEŞKESİN DETAYLARI

07:30'dan itibaren yürürlüğe giren ateşkese göre, ilk olarak İran tüm askeri operasyonlarını durduracak.

ABD, saat 07.00'de İran'a, 07.30'a kadar tüm askeri faaliyetlerini sonlandırması için süre tanıdı.

Ateşkesin kabulünün ardından İran'ın tüm hava, füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarını durdurması talep edildi.

İLK OLARAK İRAN, 12 SAAT SONRA DA İSRAİL ASKERİ OPERASYONLARI DURDURACAK

İsrail, İran'ın silah bırakmasından 12 saat sonra yani 24 Haziran 16.00 GMT (İsrail'de 19.00) itibarıyla ateşkese katılacak.

Ateşkes süresince İran, Tahran ve diğer etkilenen bölgelerde insani yardım dağıtımına izin verecek.

Birleşmiş Milletler, bu koridorların açılmasını denetlemek için bir gözlemci ekibi gönderecek.

24 Haziran ateşkes hazırlık süreci olarak belirlenirken 25 Haziran ise, ateşkesin resmen yürürlükte olduğu ve gerilimin yaşanmayacağı bir gün olacak.

ATEŞKES SÜRECİ DENETLENECEK

Katar ve BM arabuluculuğunda, tarafların gerilimi azaltmak için dolaylı görüşmelere devam edilecek, yeni bir çatışmanın önü kesilecek.

İran Dışişleri Bakanlığı, bu görüşmelerin "İsrail'in nükleer tesislere yönelik saldırılarından doğan zararların tazminini" de kapsayacağını ifade etti.

Ateşkesin uygulanmasını denetlemek için BM Güvenlik Konseyi'nin geçici bir izleme mekanizması kuracak.

Anlaşmada, İsrail, İran'ın nükleer programını yeniden başlatmaması gerektiğini vurgularken, İran, İsrail'in "egemenlik ihlallerine" son vermesini ve ABD'nin bölgedeki askeri varlığını azaltmasını talep etti.