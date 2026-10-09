Ateş Serbest-2026'da yerli tüfek ve obüsler Polatlı'da hedefleri tam isabetle vurdu

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde gerçekleştirilen Ateş Serbest-2026 Tatbikatı'nda yerli keskin nişancı tüfekleri ve obüslerle hedefler tam isabetle vuruldu.

Sakarya Kışlası Tatbikat Alanı'nda 1 Eylül'de başlayan Ateş Serbest-2026 Tatbikatı kapsamındaki faaliyetler devam ediyor. Tatbikat kapsamında farklı çap ve özelliklerdeki keskin nişancı tüfekleriyle farklı uzaklıklarda bulunan hedefler vuruldu. Atışlarda yerli keskin nişancı tüfekleri KNT 76 ve BORA 12'nin 7,62 milimetrelik, KN12'nin 8,59 milimetrelik ve KALE-KSR 50'nin 12,7 milimetrelik modelleri kullanıldı. Ayrıca 8,59 milimetrelik CADEX ve ACCURACY, 12,7 milimetrelik MACMİLLAN ve M82 A1 ile 9,5 milimetrelik CADEX SHADOW keskin nişancı tüfekleriyle atışlar gerçekleştirildi. Tatbikatta ayrıca, senaryo gereği yaralıya ulaşan tankın sisleme yapmasının ardından insansız ve modüler kara aracı PALEM ile yaralı güvenli bölgeye taşındı. 15 Ekim'de Seçkin Gözlemci Günü'nün yapılacağı tatbikat, 22 Ekim'de sona erecek.

BORAN DAKİKADA 6-8 ATIŞ YAPIYOR

Tatbikat kapsamında terörle mücadele harekatında ve zorlu arazi koşullarında görev yapan 105 milimetrelik havadan taşınabilir hafif çekili obüs BORAN ile de atışlar yapıldı. BORAN, 2022 yılından itibaren envantere girmeye başladı. Modern topçu sistemleriyle donatılan BORAN, kendi konumunu ve yönünü bulabiliyor. 360 derece atış yapabilen, bir dakika gibi kısa bir sürede mevzilenebilen ve dakikada 6-8 atış gerçekleştirebilen BORAN, görerek atış sistemi sayesinde gece şartlarında da atış ve yakın emniyet görevlerini yerine getirebiliyor.

PANTER OBÜSLERİ 40 KİLOMETREYİ VURABİLİYOR

Tatbikat kapsamında PANTER obüsleriyle de hedefler vuruldu. Yerli imkanlarla geliştirilen PANTER obüsü, 2025 yılında 8×8 taktik tekerlekli araca entegre edilerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin ateş gücü ve hareket kabiliyetine katkı sağladı. 155 milimetre çapındaki PANTER obüsü, 5 kişilik mürettebatıyla 40 kilometre mesafeye etkili atış gerçekleştirebiliyor. İki dakika gibi kısa bir sürede mevzi değiştirebilmesi, sistemin muharebe sahasındaki hareket kabiliyetini artırıyor.

KARAOK TANKSAVAR SİLAH SİSTEMİ TANITILDI

Tatbikatta, KARAOK tanksavar silah sistemi de tanıtıldı. Tamamen yerli imkanlarla ROKETSAN tarafından geliştirilen KARAOK, at-unut özelliğine sahip üçüncü nesil kısa menzilli güdümlü tanksavar silahı olarak görev alıyor. KARAOK, kızılötesi arayıcı başlığı sayesinde termal güdüm prensibiyle çalışan, tek er tarafından omuzdan dakikada 1-2 atım yapabiliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı