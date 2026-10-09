Haberler

Ateş Serbest-2026'da yerli tüfek ve obüsler Polatlı'da hedefleri tam isabetle vurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ateş Serbest-2026'da yerli tüfek ve obüsler Polatlı'da hedefleri tam isabetle vurdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Polatlı ilçesinde süren Ateş Serbest-2026 Tatbikatı'nda yerli keskin nişancı tüfekleri ve obüslerle hedefler tam isabetle vuruldu. 1 Eylül'de Sakarya Kışlası Tatbikat Alanı'nda başlayan tatbikat 22 Ekim'de sona erecek.

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde gerçekleştirilen Ateş Serbest-2026 Tatbikatı'nda yerli keskin nişancı tüfekleri ve obüslerle hedefler tam isabetle vuruldu.

Sakarya Kışlası Tatbikat Alanı'nda 1 Eylül'de başlayan Ateş Serbest-2026 Tatbikatı kapsamındaki faaliyetler devam ediyor. Tatbikat kapsamında farklı çap ve özelliklerdeki keskin nişancı tüfekleriyle farklı uzaklıklarda bulunan hedefler vuruldu. Atışlarda yerli keskin nişancı tüfekleri KNT 76 ve BORA 12'nin 7,62 milimetrelik, KN12'nin 8,59 milimetrelik ve KALE-KSR 50'nin 12,7 milimetrelik modelleri kullanıldı. Ayrıca 8,59 milimetrelik CADEX ve ACCURACY, 12,7 milimetrelik MACMİLLAN ve M82 A1 ile 9,5 milimetrelik CADEX SHADOW keskin nişancı tüfekleriyle atışlar gerçekleştirildi. Tatbikatta ayrıca, senaryo gereği yaralıya ulaşan tankın sisleme yapmasının ardından insansız ve modüler kara aracı PALEM ile yaralı güvenli bölgeye taşındı. 15 Ekim'de Seçkin Gözlemci Günü'nün yapılacağı tatbikat, 22 Ekim'de sona erecek.

BORAN DAKİKADA 6-8 ATIŞ YAPIYOR

Tatbikat kapsamında terörle mücadele harekatında ve zorlu arazi koşullarında görev yapan 105 milimetrelik havadan taşınabilir hafif çekili obüs BORAN ile de atışlar yapıldı. BORAN, 2022 yılından itibaren envantere girmeye başladı. Modern topçu sistemleriyle donatılan BORAN, kendi konumunu ve yönünü bulabiliyor. 360 derece atış yapabilen, bir dakika gibi kısa bir sürede mevzilenebilen ve dakikada 6-8 atış gerçekleştirebilen BORAN, görerek atış sistemi sayesinde gece şartlarında da atış ve yakın emniyet görevlerini yerine getirebiliyor.

PANTER OBÜSLERİ 40 KİLOMETREYİ VURABİLİYOR

Tatbikat kapsamında PANTER obüsleriyle de hedefler vuruldu. Yerli imkanlarla geliştirilen PANTER obüsü, 2025 yılında 8×8 taktik tekerlekli araca entegre edilerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin ateş gücü ve hareket kabiliyetine katkı sağladı. 155 milimetre çapındaki PANTER obüsü, 5 kişilik mürettebatıyla 40 kilometre mesafeye etkili atış gerçekleştirebiliyor. İki dakika gibi kısa bir sürede mevzi değiştirebilmesi, sistemin muharebe sahasındaki hareket kabiliyetini artırıyor.

KARAOK TANKSAVAR SİLAH SİSTEMİ TANITILDI

Tatbikatta, KARAOK tanksavar silah sistemi de tanıtıldı. Tamamen yerli imkanlarla ROKETSAN tarafından geliştirilen KARAOK, at-unut özelliğine sahip üçüncü nesil kısa menzilli güdümlü tanksavar silahı olarak görev alıyor. KARAOK, kızılötesi arayıcı başlığı sayesinde termal güdüm prensibiyle çalışan, tek er tarafından omuzdan dakikada 1-2 atım yapabiliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 22 sitede yayınlandı.
Ahbap soruşturmasında tutuklanan Ece Güner tahliye edildi

Siyaseti bırakmıştı! İmamoğlu'nun eski danışmanına tahliye

Güreş maçında akılalmaz olay! Hakemi kaldırıp yere vurarak öldürdü

Akılalmaz olay! Kaldırıp yere vurarak öldürdü
Sinema salonlarında bu hafta: 8 yeni film vizyona girecek

Sinemalarda bu hafta korku rüzgarı esecek!

Tepki çeken 'Hayırlı olsun' ziyareti! Yorum bombardımanına tutulunca paylaşımı sildi

Tepki çeken ziyaret! Yorum bombardımanına tutulunca paylaşımı sildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hayat karartan benzerlik! Kimliğini kanıtlamak için DNA testi yaptırdı

Hayat karartan benzerlik! Kimliğini ispatlamak için DNA testi yaptırdı
Cenazede dikkat çeken detay! Sedat Peker de Atilla Taş'ın acısını paylaştı

Kayıtsız kalamadı! Cenazede dikkat çeken Sedat Peker detayı

Hande Erçel, İranlı yönetmen Nader Saeivar'ın yeni filminde başrol oynayacak

Hande Erçel Almanya yolcusu! Yeni projesi belli oldu
Suudi Arabistan diken üstünde! Husiler hedef aldı, yolcu uçağı küle döndü

Ülke diken üstünde! Husiler vurdu, koca uçak bu hale geldi
Fuat Oktay, Afgan öğrencilerle Meclis'te bir araya geldi

Afgan öğrenciler Meclis'te: Sizler misafir değil, ev sahibisiniz
Ukrayna'da kan donduran görüntü! 74 yaşındaki kadını yere savurdu

Bunu yapan insan olamaz!
90 yıl sonra bir ilk! Halka açık şekilde kurşuna dizecekler

90 yıl sonra bir ilk! Kurşuna dizilmesini halk canlı olarak izleyecek