Atatürk, vefatının 88. yıl dönümünde KKTC'de düzenlenen törenlerle anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yıl dönümünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) törenlerle anıldı.

Başkent Lefkoşa'daki Atatürk Anıtı'nda yapılan törene, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ertan İnaltekin, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Şükrü Bilir, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, bazı bakanlar, milletvekilleri, kurum, kuruluş, dernek temsilcileri, öğrenciler, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşı okundu ve bayraklar göndere çekilip yarıya indirildi.

Atatürk Anıtı'ndaki tören, Anıt Özel Defteri'nin imzalanmasının ardından sona erdi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Anıt Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk! Bugün, ebediyete uğurlanışınızın yıl dönümünde, sizi sonsuz saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarken verdiğiniz mücadele ve sergilediğiniz liderlik, Kıbrıs Türk halkı için her zaman büyük bir saygı ve hayranlık kaynağı olmuştur. Akla, bilime ve eşitliğe duyduğunuz inanç, bizlere daima örnek teşkil etmiştir. Kıbrıs Türk halkı, sizin açtığınız aydınlık yolda yürümeye ve fikirlerinizi yaşatmaya devam etmektedir. Miras bıraktığınız çağdaş değerler, bugün de bizlere yol göstermektedir. Bu değerlerin ışığında, insan onuruna yakışır bir gelecek inşa etmek için çalışıyoruz. Aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyorum."

AKM'de tören düzenlendi

Ayrıca Lefkoşa'daki Atatürk Kültür Merkezi'nde de anma töreni düzenlendi.

Saygı duruşuyla ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan anma töreninde, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği adına Ataşe Aysel Zehra Kara ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adına Topçu Binbaşı Yusuf Kaya konuşma yaptı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, burada yaptığı konuşmada, Atatürk'ün, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarken ortaya koyduğu özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi, daha sonra da milletiyle birlikte hayata geçirdiği devrimler ve büyük değişimle, yollarını aydınlatmaya devam ettiğini vurguladı.

Erhürman, Atatürk'ün ortaya koyduğu fikir ve devrimlerin Kıbrıs Türk halkının toplumsal yaşamında da önemli bir yer tuttuğunu belirterek "Kıbrıs Türk halkı Atatürk'e her zaman büyük bir sevgi, saygı ve hayranlık duymuştur. Onun bağımsızlık mücadelesi, güçlü liderliği ve çağdaş bir toplum yaratma hedefi, halkımız için daima ilham kaynağı olmuştur." diye konuştu.

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, adada varoluş mücadelesi veren Kıbrıs Türk halkının, Atatürk'ün mücadelesi ve zaferleriyle moral bulduğunu ve onu, kendi varoluş mücadelesinin de rehberi olarak kabul ettiğini dile getirerek, "Kıbrıs Türk halkı, Mustafa Kemal Atatürk'ün ortaya koyduğu değerlere olan bağlılığını kararlılıkla sürdürecek ve açtığı aydınlık yolda ilerlemeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi'ndeki anma töreni, Türk Maarif Koleji Korosu'nun hazırladığı oratoryo ile tamamlandı.

Kaynak: AA