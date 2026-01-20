Haberler

Atatürk Üniversitesi MYO bünyesindeki 8 program "MEDEK" tarafından akredite edildi

Atatürk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 8 programıyla MEDEK Akreditasyon Belgeleri'ni aldı. Rektör Hacımüftüoğlu, akreditasyon sürecinin mesleki eğitim kalitesini artırmada önemli bir adım olduğunu belirtti.

Atatürk Üniversitesi bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'na (MYO) bağlı 8 program, akreditasyon sürecini tamamlamasının ardından "MEDEK Akreditasyon Belgeleri"ni aldı.

Atatürk Üniversitesi Kurumsal İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Teknik Bilimler MYO, kalite güvencesi ve eğitimde mükemmelliyet anlayışı doğrultusunda bir başarıya daha imza attı.

Akreditasyon sürecini başarıyla tamamlayan MYO'nun Gıda Teknolojisi, Atçılık ve Antrenörlüğü, Kimya Teknolojisi, Bilgisayar Programcılığı, İnşaat Teknolojisi, Elektrik, Makine ile İş Sağlığı ve Güvenliği programlarına ait "MEDEK Akreditasyon Belgeleri" törenle takdim edildi.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Teknik Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Hayrunnisa Nadaroğlu ve beraberindeki heyetin katıldığı takdim töreninde, belgeler MEDEK Mesleki Eğitim Akreditasyon Kurulu (MEK) Başkanı Doç. Dr. İsa Vural ve MEDEK Genel Sekreteri Serdar Çelik tarafından teslim edildi.

Rektör Hacımüftüoğlu, mesleki eğitimin niteliğini artırmaya yönelik yürütülen çalışmaların somut çıktılarla taçlandırılmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Akreditasyon sürecini yaygınlaştırmayı hedeflediklerini aktaran Hacımüftüoğlu, şunları kaydetti:

"Akreditasyon sadece bir belge değil aynı zamanda sürdürülebilir kalite anlayışının bir göstergesidir. Meslek yüksekokullarımız, üniversitemizin uygulamalı eğitim vizyonunun en güçlü yapı taşlarıdır. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulumuzun birçok programının MEDEK tarafından akredite edilmesi, eğitim kalitemizin ulusal standartlar çerçevesinde tescillendiğinin açık bir göstergesidir. Bu süreçte emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize teşekkür ediyor, akreditasyon kültürünü tüm birimlerimizde yaygınlaştırmayı hedeflediğimizi özellikle ifade etmek istiyorum."

MEDEK MEK Başkanı Vural ise Atatürk Üniversitesi Teknik Bilimler MYO'nun program çıktıları, eğitim altyapısı, akademik kadro ve sürekli iyileştirme süreçleri açısından başarılı bir değerlendirme süreci geçirdiğini ve elde edilen bu başarının mesleki eğitimin güçlenmesine önemli katkı sunduğunu ifade etti.

Teknik Bilimler MYO Müdürü Nadaroğlu da akreditasyon sürecinin uzun soluklu ve titiz bir çalışmanın ürünü olduğunu, kalite odaklı yaklaşımla eğitim-öğretim faaliyetlerini daha ileriye taşımaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Muhammet Mutaf
