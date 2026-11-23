Atatürk Üniversitesinin, uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu "Times Higher Education (THE) 2027 Disiplinler Arası Bilim Sıralaması"nda Türkiye'de tıp fakültesi bulunan devlet üniversiteleri arasında birinci sırada yer aldığı bildirildi.

Atatürk Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, "THE 2027 Disiplinler Arası Bilim Sıralaması"nda dünyanın dört bir yanından üniversitelerin bulunduğu listede Atatürk Üniversitesi 113. sırada yer aldı. Türkiye'den sıralamaya giren 89 üniversite arasında 6. sırada olan Atatürk Üniversitesi, devlet üniversiteleri arasında 4'üncü, tıp fakültesi olan devlet üniversiteleri arasında ise ilk sırada yer aldı.

THE'nin dünya sıralamasına göre, tıp fakültesi bulunan devlet üniversiteleri arasında Erciyes 134, Akdeniz 172, Recep Tayyip Erdoğan 195, Ankara, Hacettepe ve Selçuk 201–250 bandında, Ondokuz Mayıs 251–300 bandında ve Fırat ile Gazi ise 301–350 bandında yer alıyor.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, başarının ortak emeğin ürünü olduğunu belirterek, "Atatürk Üniversitesi olarak bilimi disiplinlerin sınırları içinde tutmayan, alanlar arasında köprü kuran bir anlayışı benimsiyoruz. Dünya sıralamasında 113. basamakta yer almak ve tıp fakültesi bulunan devlet üniversiteleri arasında ilk sırada bulunmak, bu anlayışın uluslararası düzeyde karşılık bulduğunu gösteriyor. Bu başarı, akademisyenlerimizin, araştırmacılarımızın, öğrencilerimizin ve idari personelimizin ortak emeğinin ürünüdür. Hepsine teşekkür ediyorum. Hedefimiz, bu konumu korumanın ötesinde, daha üst sıralara yürümek ve Erzurum'dan dünyaya değer üretmeye devam etmektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA