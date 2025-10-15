Atatürk'ün Yozgat'a Gelişinin 101. Yılı Kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Yozgat'a gelişinin 101. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sporcular tarafından getirilen Türk bayrağı Vali Mehmet Ali Özkan'a verildi.

Törende konuşan Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kente teşriflerinin 101. yıl dönümü dolayısıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Yozgat'ı 15 Ekim 1924 ve 3 Şubat 1934'te olmak üzere iki kez ziyaret ettiğini hatırlatan Arslan, Yozgat'ın her iki ziyarette de Atatürk'ü kendisine layık olduğu şekilde çok büyük bir coşku ve heyecanla karşıladığını, Atatürk'e gereken hürmeti gösterdiğini belirtti.

Cumhuriyetin ülkeye kattığı değerlere sahip çıkacaklarını belirten Arslan, "Cumhuriyetin bize sunduğu imkanlarla bugün bizler buradayız. Cumhuriyetin değerlerine sadakat göstermeye, sahip çıkmaya da devam edeceğiz. Geçmişte büyüklerimiz bu memleket için çok büyük fedakarlıklar yaptılar, fedakarlıkla çalıştılar. Bu Cumhuriyeti bize emanet ettiler, güzel bir hikaye yazdılar. Şimdi güzel hikayeleri yazmak için gayret etme sırası biz de. Şehrimiz için güzel hikayeler yazmak istiyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Halil İbrahim Yahşi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Yozgat'a hitabını, aynı okulun tarih öğretmeni Yavuz Metin de Yozgat halkının Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e cevabını okudu.

Programda öğrenciler şiir okudu, halk oyunu ekibi gösteri sundu.