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Atatürk'ün yapay zeka ile çizilmiş fotoğrafı büyük beğeni topladı

Güncel Haberler

Teknolojik gelişmelerin ışığında hayatımıza giren yapay zeka ile Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün fotoğrafı çizildi. Atatürk'ün yüz çizgileri ve vücut ölçülerini bugünkü kıyafetlere uyarlanarak çizilen fotoğraf büyük beğeni topladı.

Son dönemde yapay zeka teknolojisi hızla yayılmaya devam ediyor. Birçok sektörde kullanılmaya başlayan yapay zeka, geleceğin en önemli teknolojik hamlelerinden biri olacak.

YAPAY ZEKA İLE ATATÜRK FOTOĞRAFI

Yapay zeka teknolojisi ile geçmişte yaşayan ve tarihte önemli işlere imza atmış kişilerin fotoğraflarının yenilenmiş çizimleri büyük ilgi görüyor. Bu kapsamda Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün görseli de yenilendi.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Bir sosyal medya kullanıcısı tarafından yapılan çalışmada, Mustafa Kemal Atatürk'ün yüz çizgileri ve vücut ölçülerini bugünkü kıyafetlere uyarlayarak çizildi. Söz konusu fotoğraf büyük beğeni topladı.

İşte o fotoğraf:

Atatürk'ün yapay zeka ile çizilmiş fotoğrafı büyük beğeni topladı

Atatürk'ün yapay zeka ile çizilmiş fotoğrafı büyük beğeni topladı

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Güncel

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