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Atatürk'ün Vefatına Dair Belge Arşivi Çevrimiçi Erişime Açıldı

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Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatına ilişkin yaklaşık bin belgeden oluşan 'Basında Atatürk: 10 Kasım Arşivi', Salt Araştırma bünyesinde çevrim içi olarak erişime açıldı. Arşivde, Atatürk'ün naaşının İstanbul'dan Ankara'ya naklini belgeleyen fotoğraflar ve dönemin gazetelerindeki haberler yer alıyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatına dair yaklaşık bin belgeyi içeren "Basında Atatürk: 10 Kasım Arşivi", Salt Araştırma'da çevrim içi erişime açıldı.

Garanti BBVA tarafından kurulan Salt'tan yapılan açıklamaya göre, Salt Araştırma'daki Kent, Toplum ve Ekonomi Arşivi'ne eklenen koleksiyon, Atatürk'ün vefatının toplumdaki etkilerini yansıtıyor.

Arşiv, 1938'de Tan, Kurun, Akşam, Cumhuriyet, Ulus, Anadolu, Yeni Sabah, Son Posta gazetelerinin yanı sıra Yarım Ay, Ev, Karikatür, Yücel, Türk Tiyatrosu dergilerinde ve Ayvaz, Manisa, Kırklareli yerel gazetelerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatına dair çıkan haberler ile Atatürk'ün naaşının İstanbul'dan Ankara'ya nakledilmesini belgeleyen fotoğraflardan oluşuyor.

Ömer Bilgin ve Sabri Sayarı'nın koleksiyonlarından dijital ortama aktarılan belge ve fotoğraflar, Nuri Çolakoğlu ile Aytaç Demirci'nin, Cumhuriyet'in 100. ve Atatürk'ün vefatının 85. yılında hazırladığı "Türk Basınında Atatürk: Kasım 1938" adlı yayına kaynaklık ediyor.

Arşiv, "archives.saltresearch.org" adresi üzerinden incelenebilir.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
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