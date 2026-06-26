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Tokat'ta Türk Hava Kuvvetleri paraşüt ekibi gösteri yaptı

Tokat'ta Türk Hava Kuvvetleri paraşüt ekibi gösteri yaptı
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 107. yıl dönümünde Türk Hava Kuvvetleri paraşüt ekibi gösteri yaptı, komando ve köpek timleri de etkinliklerde yer aldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 107. yıl dönümü dolayısıyla Türk Hava Kuvvetleri paraşüt ekibi gösteri gerçekleştirdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Tokat'a gelişinin yıl dönümü dolayısıyla Tokat Havalimanı'nda etkinlikler düzenlendi.

Programda, İl Jandarma Komutanlığına bağlı köpek timleri ile komandolar gösteri yaptı.

Daha sonra Türk Hava Kuvvetlerine ait helikopterden atlayan 4 kişilik paraşüt ekibi, güvenli şekilde yere indi.

Ayrıca helikopterlerle havalimanı üzerinde gösteri uçuşu yapıldı.

Programa Tokat Valisi Abdullah Köklü, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ahmet Çetin ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu
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