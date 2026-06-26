Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 107. yılı törenle kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kutlamalar kapsamında Vali Abdullah Köklü, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ve 48. Piyade Alay Komutanı Piyade Sebahattin Altınordu, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, burada yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 107. yılını idrak etmenin onurunu yaşadıklarını söyledi.

19 Mayıs'ta Samsun'da yakılan kurtuluş meşalesinin duraklarından birinin Tokat olduğunu vurgulayan Yazıcıoğlu, şöyle konuştu:

"Tokat'ımız, Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı Milli Mücadele'de 7'den 70'e topyekun yer almış, gerek cephe gerisine lojistik sağlayarak gerekse de cephede canını ortaya koyup şehitler vererek Paşa'sının önderliğindeki Kurtuluş Savaşı'na büyük destek vermiştir. Mustafa Kemal Atatürk ilki 26 Haziran 1919 olmak üzere, Cumhuriyet tarihi boyunca Tokat'a toplam altı defa gelmiş ve Büyük Nutuk'unda da güzel şehrimizden 6 kez övgüyle bahsetmiştir."

Törene, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ile kurum müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.