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Atatürk'ün Rize'ye Gelişinin 100. Yıl Dönümü Kutlandı

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Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Rize'ye gelişinin 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende, Vali İhsan Selim Baydaş ve Belediye Başkanı Rahmi Metin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Başkan Metin, Rize'nin Atatürk'ün milli mücadeledeki anlamını vurguladı. Tören, öğrencilerin şiir okumaları ve halk oyunları gösterisiyle sona erdi.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Rize'ye gelişinin 100. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Valilik önündeki törende, Vali İhsan Selim Baydaş ve Belediye Başkanı Rahmi Metin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Başkan Metin, törende yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Rize'ye teşriflerinin 100. yıl dönümünü büyük gurur ve heyecanla kutlamak için bir arada olduklarını söyledi.

Bu anlamlı günün yalnızca şehir için değil, ülke için de önemli bir tarihsel dönüm noktası olduğunu ifade eden Metin, şunları kaydetti:

"Atatürk'ün Rize'ye gelişi milletimizin bağımsızlık mücadelesinde verdiği büyük emeklerin, fedakarlıkların bir nişanesi olarak kalbimizde silinmez iz bırakmıştır. Atatürk, Rize'mizi ilk kez 17 Eylül 1924'te ziyaret ettiğinde burada yalnızca bir şehir değil, milli mücadelede canla başla yer alan bir toplulukla buluştu. O günlerde gösterilen fedakarlıklar ve milli mücadelede verilen emekler, Rize'nin Cumhuriyetimizin temellerine olan güçlü bağlılığını ortaya koymuştur."

Tören, öğrencilerin şiirler okuması ve Rize Belediyesi halk oyunları ekibinin gösterisiyle sona erdi.

Vali Baydaş ve beraberindekiler, program sonrası Müftü Mahallesi'ndeki Atatürk Evi'ni ziyaret etti.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, vali yardımcıları Murat Öztürk, Hatice Cemre İncesu ve Hüseyin Aydın, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel

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