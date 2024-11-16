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Atatürk'ün Çocukluğu Animasyon Filmi 'Mustafa', Almanya ve Avusturya'da Gösterimde

Atatürk'ün Çocukluğu Animasyon Filmi 'Mustafa', Almanya ve Avusturya'da Gösterimde
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğunu anlatan 'Mustafa' adlı animasyon filmi, Almanya ve Avusturya'da sinemaseverlerle buluştu. İlk gösterimi Berlin'de gerçekleştirilirken, film yurt dışında yaşayan Türk çocuklarını bilgilendirmek amacı taşıyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğunu anlatan animasyon film Mustafa, Almanya ve Avusturya'da sinemaseverlerle buluştu.

Berlin'deki Cineplex Alhambra sinemasındaki ilk gösterimi, Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı çocuklarla birlikte izledi.

Şanlı, filmi oğluyla beraber izlediğini belirterek, "Ben ve oğlum filmi çok başarılı bulduk. Yurt dışında yetişen çocukları bilgilendirmek amacıyla bu gibi filmlerin devamını diliyoruz." dedi.

Başkonsolos Şanlı, filmde emeği geçenlere teşekkür etti.

Filmin Almanya ve Avusturya'daki dağıtımını yapan AF Medya Genel Müdürü Ali Fidan da filmin Almanya ve Avusturya'da toplam 39 sinema salonunda vizyona girdiğini söyledi.

Fidan, filmin 21 Kasım'da Hollanda'da, 23 Kasım'da da Norveç'te gösterimlerinin olacağını ifade etti.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
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