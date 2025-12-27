Haberler

Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 106'ncı Yılında Atatürk Garnizon Koşusu Düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 106. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde, Kara Harp Okulu'ndan başlayıp Anıtkabir'de sona eren geleneksel Atatürk Garnizon Koşusu gerçekleştirildi. Askerler Türk bayrağı taşıdı, vatandaşlar ise alkışlarla destek verdi.

(ANKARA) - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 106'ncı yılı dolayısıyla, Kara Harp Okulu'ndan başlayarak Anıtkabir'de sona eren Atatürk Garnizon Koşusu düzenlendi.

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 106'ncı yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen geleneksel Atatürk Garnizon Koşusuna Kara Harp Okulu, Hava Harp Okulu ve Deniz Harp Okulu personeli katıldı.

Kara Harp Okulu'ndan başlatılan koşu; Kara Kuvvetleri Kavşağı, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Akdeniz Caddesi ve Gençlik Caddesi güzergahını izleyerek Anıtkabir Tandoğan Girişi'nde sona erdi.

Koşu boyunca askerler Türk bayrağı taşıdı. Güzergah üzerinde bulunan yurttaşlar ise alkışlar ve Türk bayraklarıyla koşuya eşlik ederek askerlere destek verdi.

Kara Harp Okulu'nda öğrenci olan askerlerin aileleri de koşuyu izleyen yurttaşlar arasında yer aldı. Aileler yol boyunca korteje eşlik etti.

Kaynak: ANKA / Güncel
81 ilde aynı anda düğmeye basıldı! İki reyon özellikle mercek altında

81 ilde aynı anda düğmeye basıldı! İki reyon özellikle mercek altında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Evde 5 kişinin ölü bulunduğu olayda sır perdesi kalktı

Evde 5 kişinin ölü bulunduğu olayda sır perdesi kalktı
Markete giden anne dönüşte 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı

Markete giden anne dönüşte hayatı boyunca unutamayacağı bir acı yaşadı
Boşanma aşamasındaki eşini eve kadar takip etti, sonrası korkunç

Eve kadar takip etti, saçından tutup sokağa çıkardı! Sonrası korkunç
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Becao'dan şok talep

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Becao'dan şok talep
Evde 5 kişinin ölü bulunduğu olayda sır perdesi kalktı

Evde 5 kişinin ölü bulunduğu olayda sır perdesi kalktı
Denizi olmayan ilde üretilip Rusya ve Japonya'ya satıyor

Denizi olmayan ilde üretilip Rusya ve Japonya'ya satıyor
Türkiye'nin ana arterinde kar kalınlığı 10 santime ulaştı

Türkiye'nin ana arteri şu an bu durumda! Ekipler alarma geçti