Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 106'ncı Yılında Atatürk Garnizon Koşusu Düzenlendi

(ANKARA) - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 106'ncı yılı dolayısıyla, Kara Harp Okulu'ndan başlayarak Anıtkabir'de sona eren Atatürk Garnizon Koşusu düzenlendi.

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 106'ncı yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen geleneksel Atatürk Garnizon Koşusuna Kara Harp Okulu, Hava Harp Okulu ve Deniz Harp Okulu personeli katıldı.

Kara Harp Okulu'ndan başlatılan koşu; Kara Kuvvetleri Kavşağı, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Akdeniz Caddesi ve Gençlik Caddesi güzergahını izleyerek Anıtkabir Tandoğan Girişi'nde sona erdi.

Koşu boyunca askerler Türk bayrağı taşıdı. Güzergah üzerinde bulunan yurttaşlar ise alkışlar ve Türk bayraklarıyla koşuya eşlik ederek askerlere destek verdi.

Kara Harp Okulu'nda öğrenci olan askerlerin aileleri de koşuyu izleyen yurttaşlar arasında yer aldı. Aileler yol boyunca korteje eşlik etti.