Atatürk'ün Ankara'ya gelişi Polatlı'da törenle kutlandı
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıl dönümü, Polatlı ilçesinde düzenlenen törenle anıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı ve halk oyunları gösterisiyle devam etti.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıl dönümü dolayısıyla Polatlı ilçesinde tören düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Burada, Atatürk'ün TCDD merdivenlerinden inişi ve karşılanması canlandırıldı.
Programda, halk oyunları gösterisi sunuldu.
Polatlı İlçe Kaymakamı Atilla Kantay, Garnizon Komutanı Topçu ve Füze Okulu Komutanı Ömer Şahin Selvi ve Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, ateşi yaktı.
Programda, ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.