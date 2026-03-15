Haberler

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Adana'ya gelişinin 103. yıl dönümü kutlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Adana'ya gelişinin 103. yılı dolayısıyla düzenlenen törende, çelenk sunma, saygı duruşu ve halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi. Vali Yavuz ve diğer protokol üyeleri, Atatürk'ün vizyonuna bağlılıklarını vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Adana'ya gelişinin 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Parkı'nda başlayan törende, Vali Mustafa Yavuz, 6. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet Yasin Kalın ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nazlı Pınar Ünlü, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunan katılımcılar, İstiklal Marşı'nı okudu.

Tren garında devam eden programda bir gazi, Vali Yavuz'a Türk bayrağı verdi, sonrasında halk oyunları ekibi gösteri sundu.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ünlü, yaptığı konuşmada, "Pusulamız bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bu yoldan bir milim sapmadan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çağdaşlık vizyonunu, cumhuriyet ilkelerini Adana'mızın her mahallesine, sokağına ayrım gözetmeksizin taşımaya kararlıyız." dedi.

Törene, protokol üyeleri, gaziler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa
İsrail'e düşen İran füzesi ortalığı cehenneme çevirdi

Görüntüler az önce geldi: İsrail'in kalbini füze ile vurdular
İran, ABD'nin dev bankasını böyle vurdu

Yok böyle misilleme! ABD'nin dev bankası yerle bir oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Fenerbahçe 2026'da şampiyon olacak' diyen astrolog en sonunda çıldırdı

Gece yarısı yaptığı Fener taraftarını delirtti
Fenerbahçe taraftarı işi gücü bırakıp bir kadının peşine düştü: Tehdit mesajları alıyorum

Fener taraftarı işi gücü bırakıp bir kadının peşine düştü
Helal olsun sana Arda! Herkes onu konuşuyor

Milli gururumuz Arda'yı bütün ülke konuşuyor
Ülkeyi sarsan skandal! Tavuklara cinsel saldırıda bulunan şüpheliye 3 yıl hapis

Ülkeyi sarsan skandal! Sapığın bilgisayarından neler çıktı neler
'Fenerbahçe 2026'da şampiyon olacak' diyen astrolog en sonunda çıldırdı

Gece yarısı yaptığı Fener taraftarını delirtti
Ebrar Karakurt'tan bomba Fatih Terim'li paylaşım

Ebrar'dan bomba Terim paylaşımı!
Sakin sakin işini yaparken canlı yayında gördüğü manzara karşısında kendinden geçti

Canlı yayında gördüğü manzara karşısında kendinden geçti