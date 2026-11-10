Atatürk'ün 88. ölüm yıl dönümü Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de anıldı

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de düzenlenen törenlerle anıldı.

Adana'da Atatürk Parkı'ndaki törende Vali Mustafa Yavuz, 6. Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ahmet Kurumahmut ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer adına Meclis Üyesi Cafer??????? Boyraz, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Törende katılımcılar, saat 09.05'te çalan siren eşliğinde saygı duruşunda bulundu, ardından İstiklal Marşı'nı okudu.

Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde devam eden anma programında, Çukurova Senfoni Orkestrası ve Nazende Çoksesli Türk Müziği Korosu tarafından "Şarkılarda Atatürk" dinletisi gerçekleştirildi.

Mersin

Mersin'de Vali Atilla Toros, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Onur Kapçaklı ile Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç, Cumhuriyet Alanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Sahil şeridindeki yolda bazı sürücüler, saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla araçlarından inip saygı duruşuna eşlik etti.

Törenin ardından Mersin Kültür Merkezi'nde yapılan Atatürk'ü anma programında öğrenciler tarafından şiir okundu, tiyatro gösterisi gerçekleştirildi, 10 Kasım dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Hatay

Hatay'da da Büyük Önder Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Cumhuriyet Alanı'nda gerçekleştirilen törende anıldı.

Vali Mustafa Masatlı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Orhan Demirel ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunan protokol üyeleri ve vatandaşlar, sonrasında İstiklal Marşı'nı okudu.

Osmaniye

Osmaniye'deki Devlet Bahçeli Meydanı'nda düzenlenen tören, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, Garnizon Komutanı ve 12. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Erkan Günal ve Belediye Başkanı İbrahim Çenet'in anıta çelenk bırakmasıyla başladı.

Katılımcıların saygı duruşunda bulunduğu program, Milli Eğitim Müdürlüğü Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde devam etti.

Kaynak: AA