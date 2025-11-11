Atatürk'ün 87. Yıl Dönümünde 'Saygı' Oyunu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete intikalinin 87'nci yılında "Saygı" oyunu sahnelendi.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde, Belediye Tiyatrosu tarafından hazırlanan oyunda anılarından, geçmişinden, düşüncelerinden oluşan hikayelerden yakın çevresinin Atatürk ile ilgili anekdotları sergilendi.

Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, oyun sonunda yaptığı konuşmada, "Atatürk'ü her anışımızda yüreğimiz sızlıyor. O zor günleri ne zorluklarla bu ülkenin kurtuluşunu arkadaşlarımız çok güzel ortaya koydular ve bizimle paylaştılar. 87'nci yıl dönümünü anıyoruz ama yüzyıllarca anacağız ve hiçbir zaman unutmayacağız." dedi.