Atatürk, Selanik'te doğduğu evde törenle anıldı

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümünde, Yunanistan'ın Selanik kentindeki doğduğu evde törenle anıldı. Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçilerin akınına uğrayan evde, duygu dolu anlar yaşandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümünde, Selanik'te dünyaya geldiği evde tören düzenlendi. Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu'nun düzenlediği anma törenine, Türkiye'nin dört bir yanından gelen, aralarında öğrenci gruplarının da bulunduğu ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Atatürk Evi'nin bahçesindeki anmada Yunanistan saatine göre saat 09.05'te 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Bu sırada evin dışında bulunan yoğun kalabalık için oturma bankları kuruldu, anma buradan kurulan ekranlardan takip edildi.

'O HER TÜRK EVLADI İÇİN ÖLÜMSÜZDÜR'

Anmada konuşan Türkiye Cumhuriyeti Selanik Başkonsolosu Erdem Kutlu, "Cumhuriyetimizin kurucusu, Ata'mızın doğduğu topraklara, gözünü açtığı bu eve, bir diğer deyişle her şeyin başladığı yere Selanik'e hoş geldiniz. Meslek hayatımın bu en anlamlı ve en gurur verici görevini ifa ederken, ülkemiz ve dünyanın dört bir yanından gelen her yaştan vatandaşımızın akın akın, dalga dalga adeta bir sel gibi buraya aktığını gördükçe Ata'mızın bize emanet ettiği çağdaş, demokratik, laik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet yaşayacağından bir kez daha emin olarak büyük mutluluk duyuyorum. Atatürk Evi'ni ziyaret etmek maksadıyla Selanik'e gelen ancak iç mekan el vermediği için merasim alanına alamadığımız için tüm kıymetli vatandaşlarımıza, törenimizin kusursuz bir şekilde gerçekleşmesi için emek veren başkonsolosumuz personeline gösterdikleri anlayış içinde ayrıca teşekkür ederim. Ata'mızı doğduğu bu güzel şehirde, aramızdan ayrılışının 88'inci yılında anarken biliyoruz ki o her Türk evladı için ölümsüzdür. Burada yurdumuzun her köşesinden Selanik'e gelen siz değerli konuklarımızla beraber vatan sevgimizi, vatanın birliği ve bütünlüğü için özverili olmayı, özgürlük ve bağımsızlık aşkımızı, ulusal birlik duygusuyla kenetlenmemizi, ulus devlet olma bilincimizi yaşıyoruz. Çağdaşlaşma ve modernleşme inancımızı, gelişmiş refah içinde bir millet olarak varlığımızı yükseltme azmimizi çocuklara, gençlere, kadınlara, toplumun tüm kesimlerine verdiğimiz kıymeti buradan dünyaya haykırıyoruz. Şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyor, Ata'm hatıran önünde saygıyla eğiliyoruz" dedi.

BADE, GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Konuşmanın ardından Ata'nın evi ziyarete açıldı. Yoğunluk nedeniyle ziyaretçiler sırayla içeriye alındı. Bu sırada evin bahçesinde gelen öğrenciler ve gruplar tarafından şiirler okundu, şarkılar seslendirildi. Türkiye'nin dört bir yanında Ata'nın doğduğu evi ziyarete gelenler duygu dolu anlar yaşarken, gözyaşı dökenler de oldu. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gelen 9'uncu sınıf öğrencisi Bade Soyer, törende gözyaşlarına hakim olamadı.

'ÇOK DUYGULANDIM'

10 Kasım nedeniyle Kırklareli'nden Atatürk'ü anmak geldiğini belirten diş hekimi Zeynep Kocabey, çok farklı bir duygu içinde olduğunu söyledi. Kocabey, "İlk kez geliyorum, mükemmel. İnsanın tüyleri diken diken oluyor. Anlatmakla olacak iş değil. Çok duygulandım, bu duyguyu yaşamak çok güzel. Gezip görebilmekte çok güzel. Bize bunu sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Tekirdağ'dan gelen 7'nci sınıf öğrencisi Dünya Uçan ise "Buraya Atatürk evine geldiğimi için gurur duyuyorum. Atatürk'ün evini gezmek çok güzel, bir o kadar da anlamlı bir duygu. Bunun için çok mutluyum iyi ki buraya geldim ve Ata'mızın doğduğu evi gördüm" diye konuştu.

'ONU ANMAYA GELDİM'

Arkadaşları ile birlikte Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde doğduğu eve geldiklerini belirten Meriç Emel Ravalı da "Ata'mızın doğduğu evde onu anmaya geldiğim için çok mutluyum. Çünkü burada Ata'mızın nerede doğduğunu ve geçmişini gördüğümü için çok mutluyum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı