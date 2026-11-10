Atatürk, ölümünün 88'inci yıl dönümünde Antalya'da törenle anıldı

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümünde Antalya'da düzenlenen törenle hüzün ve minnetle anıldı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, çelenklerin anıta sunulmasıyla başladı. Tören kapsamında Antalya Valiliği, Antalya Garnizon Komutanlığı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi çelenkleri Atatürk Anıtı'na bırakıldı. Kurum çelenklerinin sunumunun ardından protokol üyeleri ve katılımcılar anıt önünde yerlerini aldı.

Törene Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Baro Başkanı Ali Çağdaş Bozaner, Antalya İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Hüseyin Bekmez, Antalya İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, kurum yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, sendika yöneticileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

TÜRK BAYRAĞI YARIYA İNDİRİLDİ

Saatler 09.05'i gösterdiğinde çalmaya başlayan sirenlerle birlikte Atatürk'ün manevi huzurunda 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşu sırasında Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran vatandaşların yanı sıra çevredeki sürücüler de araçlarından inerek anmaya katıldı.

Yoldan geçen yayaların da eşlik ettiği saygı duruşunun ardından Türk bayrağı göndere çekildi ve yarıya indirildi. Resmi tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı