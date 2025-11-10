Haberler

Atatürk, NATO'da Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87'nci yılında NATO karargahında düzenlenen törenle anıldı. Törende İstiklal Marşı okundu ve saygı duruşunda bulunuldu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87'nci yılında NATO'da düzenlenen törenle anıldı.

Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen törende, İstiklal Marşı okundu ve saygı duruşunda bulunuldu.

Burada konuşan Türkiye'nin NATO nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk, dünya genelinde Atatürk'ü kitleler halinde anma törenlerinin devam etmesinin eşsiz bir durum olduğunu söyledi.

Büyükelçi Öztürk, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yeryüzünde, yakın tarihte eşsiz bir lider olarak kendini bütün insanlığa kabul ettirmiş özel bir kıymet ve hazinedir." dedi.

NATO Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı Korgeneral Kemal Turan da "Atatürk'ün yolunda yürümek, hayatı onun ilkeleri, devrimleri ve düşünceleri doğrultusunda yaşamaktadır." ifadesini kullandı.

Atatürk'ün 20. yüzyıla damgasını vurmuş büyük bir devlet adamı olduğunun altını çizen Korgeneral Turan, büyük Önderin liderlik konusunda gerçek bir hazine, Atatürk'ün liderlik niteliklerinin anlaşılması ve hayata uygulanmasının son derece önemli olduğunu kaydetti.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
