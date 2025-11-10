Atatürk, Kumluca'da Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87'nci yılında Antalya'nın Kumluca ilçesinde anıldı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Anma törenine Kaymakam Bahadır Güneş, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Alper Aksay, daire amirleri, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saat 09.05'te sirenler çaldı, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

İlçedeki Atatürk'ü anma programı Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde devam etti. Buradaki günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Törende ayrıca, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.