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Atatürk, Espiye, Yağlıdere ve Güce'de Anıldı

Atatürk, Espiye, Yağlıdere ve Güce'de Anıldı
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Giresun'un Espiye, Yağlıdere ve Güce ilçelerinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılı dolayısıyla anma törenleri düzenlendi. Törenlerde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Giresun'un Espiye, Yağlıdere ve Güce ilçelerinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikalinin 86. yılında anıldı.

Espiye Kaymakamlığı önünde düzenlenen törende, alanda bulunanlar ve vatandaşlar, saat 09.05'te çalan siren eşliğinde saygı duruşunda bulundu.

Çelenklerin Atatürk Anıtı'na sunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi.

Yağlıdere ilçesindeki tören ise Hükümet Konağı önünde gerçekleştirildi.

Kaymakam Seda Ünlü ile Belediye Başkan Vekili Özcan Kır tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu.

Tören, Yağlıdere Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda öğrenciler tarafından hazırlanan etkinlikle sona erdi.

Güce Belediye Meydanı'ndaki törende, Kaymakam Ensar Çelik ve Belediye Başkan Vekili Adnan Kara tarafından Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu.

Saatler 09.05'i gösterirken sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunulan tören, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Fikret Bıyık - Güncel
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