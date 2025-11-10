Haberler

Atatürk, Ebediyete İntikalinin 87. Yılında Sofya'da Anıldı

Atatürk, Ebediyete İntikalinin 87. Yılında Sofya'da Anıldı
Güncelleme:
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 87. yıldönümünde Bulgaristan'daki Türkiye Cumhuriyeti diplomatik temsilciliklerinde anıldı. Törende Büyükelçi Uyanık, Atatürk'ün Bulgaristan'daki hizmetlerini ve önemli sözlerini vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87. yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin Bulgaristan'daki diplomatik temsilciliklerinde anıldı.

Başkent Sofya'da Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi ikametgahında düzenlenen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık konuşmasında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Bulgaristan'da 27 Ekim 1913 – 16 Ocak 1915 tarihleri arasında askeri ateşe olarak görev yaptığını anımsattı.

O döneme değinen Uyanık, şunları söyledi:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün buradaki görevi sırasında Bulgaristanlı yetkililerin de dostluğunu ve takdirini kazandığını biliyoruz. Üst düzey Bulgar Komutanlardan (Dönemin Genelkurmay Başkanı) General Nikola Jekov, 1914'te tanıdığı Mustafa Kemal'i tarif ederken, 'Fransızcası mükemmeldi. Yüksek kültür sahibi, centilmen bir Türktü.' diyerek onun üst düzey kişiliğini vurgulamıştır."

Büyük Önder Atatürk'ün, Türk milletine binlerce yıllık tarihinin önemli dönemlerinden birinde yol gösterdiğini, çok kısa sürede kapsamlı devrim ve reformları hayata geçirdiğini, fikir ve eserleriyle Türk ve dünya tarihine damgasını vurduğunu anımsatan Uyanık, şunları kaydetti:

"Türk ulusunu gururlandıran her başarıda, her başı dik duruşta, her cesaret dolu adımda ve her bilgi dolu dimağda, biz Mustafa Kemal'i tekrar tekrar yaşatıyoruz.

Biz de Türk diplomatları olarak, O'ndan ve eserlerinden feyz alıyor, O'nun izinden gidiyor, 'Yurtta sulh, cihanda sulh' sözünü Türk hariciyesinin rehber ilkesi olarak yaşatıyoruz."

Törende Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci, Atatürk ve asker arkadaşlarının anısına bir dua okudu.

Büyükelçi Uyanık, etkinlikte konuk olan Sofya'da okuyan Türk öğrencilerine Atatürk'ün Sofya'daki hayatı ve çalışmaları ile ilgili bilgi vererek, ikametgahında müzeye dönüştürülen çalışma odasını tanıttı.

Törene, Türk diplomatlar, Sofya'da görev yapan Ziraat Bankası ve diğer Türk kuruluşların temsilcileri, üniversite öğrencileri ve Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü heyeti de katıldı.

Kaynak: AA / Ihvan Radoykov - Güncel
Haberler.com
