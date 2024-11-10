Üye Girişi
Haberler

Atatürk, Ebediyete İntikalinin 86. Yılında Selanik'te Anıldı

Atatürk, Ebediyete İntikalinin 86. Yılında Selanik'te Anıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, doğduğu evde düzenlenen anma töreniyle ebediyete intikalinin 86. yıl dönümünde anıldı. Törende yerel saatle 09.05'te saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında, Yunanistan'ın Selanik kentinde dünyaya geldiği evde törenle anıldı.

Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğunun düzenlediği anma törenine, Türkiye ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.

Atatürk Evi'nin bahçesi ziyaretçilerle dolup taşarken, evin çevresinde de yüzlerce kişi toplandı.

Yerel saatle 09.05'te saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Türkiye'nin Selanik Başkonsolosu Serkan Gedik, Atatürk'ün "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır" sözlerini hatırlatarak, bu ifadenin Cumhuriyet'i Türk milletine emanet ettiğinin en büyük kanıtı olduğunu vurguladı.

Gedik, Atatürk Evi'ne gösterilen yoğun ilginin de büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu ifade etti.

Geçen yıl Atatürk Evi'ne 285 bin olan ziyaretçi sayısının bu yıl 460 bini geçtiğini anlatan Gedik, burayı ziyaret edenlerin, hem Atatürk'e bağlılıklarını sunduğunu hem de bir ulusu yeniden inşa eden büyük liderin yetiştiği kenti görme imkanı bulduğunu kaydetti.

Tören, öğrencilerin günün anlam ve önemine ilişkin okudukları şiirlerle sona erdi.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Güncel
Erdoğan: Gazi'nin sağlığı 10 yıl daha ülkeyi yönetmeye el verseydi bambaşka bir Türkiye görecektik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde dikkat çeken sözler

 Gelibolu Belediyesi'nin 10 Kasım için astığı Atatürk posteri ilçeyi karıştırdı

Belediyenin dört bir yana astığı Atatürk pankartı ilçeyi karıştırdı

 Esenyurt'a kayyum atanan Can Aksoy, 10 Kasım töreninde protesto edildi

Esenyurt kayyumu Can Aksoy'a 10 Kasım töreninde büyük şok
Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Saat 9'u 5 geçe hayat durdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa elektrik kesintisi! 10-11 Kasım Akhisar, Turgutlu, Yunusemre elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 10-11 Kasım Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye, Esenyurt elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 10-11 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Selçuklu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 10-11 Kasım Karabağlar, Bornova, Buca elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Real Madrid Osasuna maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Real Madrid Osasuna geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları ve sözleri Taksim metro intihar girişimi SON DAKİKA! 10 Kasım saat 9.05'te niye siren çalıyor? Brighton Manchester City maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Brighton Manchester City maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 11 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Oğlak, Balık, Yengeç burcu yorumu! 11 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Adana ASKİ su kesintisi! 10-11 Kasım Yüreğir, Çukurova, Seyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.