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Balıkesir'de sosyal medyadan Atatürk'e hakaret eden zabıta tutuklandı

Balıkesir'de sosyal medyadan Atatürk'e hakaret eden zabıta tutuklandı
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Balıkesir Savaştepe'de, sosyal medyada Atatürk'e hakaret içerikli paylaşımlar yapan zabıta memuru İsmail Y. tutuklandı. Savcılık, 'Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun'a muhalefet' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamalarıyla soruşturma başlattı.

Balıkesir Savaştepe Belediyesinde görevli zabıta memuru İsmail Y'nin (36), sosyal medya hesabından paylaştığı ses ve video kayıtlarındaki hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik içerikli sözleriyle ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

SAVCILIK SORGUSUNUN ARDINDAN TUTUKLANDI

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan İsmail Y, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan İsmail Y, "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun'a muhalefet" ile "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından tutuklandı.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel

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Yorumlar (1)

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