Atatürk, 87. Yılında Gaziantep'te Anıldı

Güncelleme:
Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87. yılında Gaziantep'in Nizip ve Araban ilçelerinde düzenlenen törenlerle anıldı. Nizip Kültür Parkında ve Araban kaymakamlık bahçesinde yapılan törenlerde çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması gibi etkinlikler gerçekleştirildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87. yılında Gaziantep'in Nizip ve Araban ilçelerinde düzenlenen törenlerle anıldı.

Nizip Kültür Parkında düzenlenen törende, Kaymakam Osman Uğurlu, Belediye Başkanı Ali Doğan ve Nizip Garnizon Komutanı Personel Binbaşı Onur Şenlik tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son bulan tören, daha sonra Nizip Ticaret Borsası Konferans Salonu'nda devam etti.

Nizip Mevlana Ticaret Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan programda ise günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar ve gösteriler yapıldı, şiirler okundu.

Araban

Gaziantep'in Araban ilçesinde ise kaymakamlık bahçesinde düzenlenen törende Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.

Araban Kaymakamı Özgür İşçimen ve Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir'in çelenk bırakılmasının ardından sirenler çaldı, saygı duruşu sonrası İstiklal Marşı okundu.

Kaynak: AA / İrfan Aydoğdu - Güncel
