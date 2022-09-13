Ataşehir'de eğitim öğretim yılı açılış töreni düzenlendi

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, aralarına 10 bin yeni öğretmeninin katıldığını belirterek, bunun yeni eğitim öğretim yılına büyük bir moralle ve çok daha güçlü girmeye vesile olduğunu söyledi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, aralarına 10 bin yeni öğretmeninin katıldığını belirterek, bunun yeni eğitim öğretim yılına büyük bir moralle ve çok daha güçlü girmeye vesile olduğunu söyledi.

Ataşehir Şehit Öğretmen Hasan Akan İlköğretim Okulu'nda 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Törende konuşan Yazıcı, yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Yazıcı, bu yıl İstanbul olarak eğitim öğretim yılına çok güçlü girdiklerini kaydederek, "Milli Eğitim Bakanlığımızın yıllardır yürüttüğü çok önemli bir çalışma bu sene üst düzeyde, yeni bir oranla İstanbul başta olmak üzere bütün illerimize yön verdi. '10 bin okul' ismini verdiğimiz projeyle temel eğitimdeki bütün okullarımızın çok yönlü olarak geliştirilmesi hedeflenmişti. Bu çerçevede okullarımızın bakım, onarım, donatım, fiziksel mekan iyileştirmeleri, eğitim ortamlarının zenginleştirilmesi ve mevcut olan bütün okullarımızda sportif, kültürel ve sanatsal imkanların arttırılmasına yönelik bir çalışma yürütüldü. İstanbul'umuzda da yaklaşık 1004 okulumuzda bununla ilgili olarak çalışma yürüdü." diye konuştu.

İstanbul'da Bakanlığın okul öncesi için ortaya koyduğu çok yönlü hedefler kapsamında yüzde 100 okullaşma hedefiyle 5 yaş için çalıştıklarını belirten Yazıcı, yeni anaokulları açıldığını anlattı.

Yazıcı, aralarına 10 bin yeni öğretmeninin katıldığına dikkati çekerek, "Türkiye genelinde yapılan öğretmen atamalarında, İstanbul'umuza öncelik okul öncesi olmak üzere çok sayıda yeni meslektaşımız da katılmış oldu. Bu da bizler için yeni yıla büyük bir moral, çok daha güçlü girme vesilesi olmuş oldu." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığının bu sene bir ilke imza attığını kaydeden Yazıcı, bütün temel eğitim okullarına Milli Eğitim Bakanlığının okula dayalı bütçe gönderdiğini kaydetti.

Yazıcı, böylece okul müdürlerinin eğitim öğretim yılına çok daha nitelikli hazırlık yapma imkanı bulduğunu vurguladı.

Yeni eğitim öğretim yılına hep birlikte hazır olduklarını aktaran Yazıcı, "İstiyoruz ki çocuklarımızın yüzleri daha çok gülsün. Onları yarınlara çok daha hazırlıklı yetiştirelim. Umutlarını büyütelim. Hep birlikte emek vermeye devam edelim istiyoruz. Bu bağlamda güzel bir eğitim öğretim yılı başlıyor." diye konuştu.

"İstanbul Milli Eğitimi Türkiye'ye rehberlik, öncülük ediyor"

İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can ise öğrenci, öğretmen sayısı ve sahip olduğu güzide eğitim kurumları itibarıyla İstanbul'un ülkenin en önemli merkezi olduğunu dile getirdi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Yazıcı'nın rehberliğinde bütün ülkeye örnek olacak çalışmalar ve projeler gerçekleştirdiğini ifade eden Can, "İstanbul'da uygulamaya koyduğumuz projeler daha sonra diğer vilayetler tarafından bizlerden alınarak uygulamaya konuluyor. Dolayısıyla İstanbul Milli Eğitim'i aynı zamanda Türkiye'ye rehberlik, öncülük ediyor." dedi.

Törende, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla gönderdiği yazılı mesaj okundu.

İlköğretim öğrencilerinin şiirler okuduğu törende, Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi korosu öğrencileri müzik dinletisi sundu.

Açılış törenine, Ataşehir Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Günday, Okul Müdürü Füsun Kubilay ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.