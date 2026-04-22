Ataşehir Belediyesine yönelik soruşturmada savcılığın sevk yazısına ulaşıldı

Ataşehir Belediyesinde ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet alındığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, savcılıkça, Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de aralarında bulunduğu 19 şüphelinin tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine yazılan sevk yazısına ulaşıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, başkan yardımcıları Birkan Birol Yıldız, Orhan Aydoğdu ve Oğuz Kaya ile ilgili birim amirleri ve personelinin ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet aldıkları yönündeki ihbarlar üzerine "rüşvet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Cumhuriyet savcılığının nöbetçi sulh ceza hakimliğine yazdığı Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de aralarında yer aldığı 19 şüpheli hakkındaki tutuklama talepli sevk yazısında, Ataşehir'de bulunan bir hastanenin proje tadilatı için ve başka bir hastanenin de iskanı için rüşvet alındığı iddiası üzerine soruşturmanın başlatıldığı anlatıldı.

Yazıda, belediyede yaşanan usulsüzlüklere ilişkin alınan tanık beyanında ise belediye başkanı, başkan özel kalemi, başkan yardımcıları, imar, zabıta, yapı kontrol ve ruhsat denetim müdürleri, başkanın şoförü ve belediyede çalışan bazı personellerin rüşvet düzeninin içerisinde yer aldığı belirtildi.

Soruşturmada elde edilen veriler değerlendirildiğinde Ataşehir Belediyesi'nde Başkan Onursal Adıgüzel'in elebaşılığında çıkar amaçlı suç örgütünün iskan ve ruhsat işlemlerinden rüşvet aldıkları, rüşvetin müteahhitlerden proje müellifi olan E.Ç. aracılığıyla istendiği ve alındığı aktarıldı.

Ataşehir Belediye Başkanı adına rüşvet süreçlerini Başkan Yardımcısı Birkan Birol Yıldız'ın yürüttüğü belirtilen yazıda, elde edilen rüşvetin bir kısmının belediye personeline yetkiye göre dağıtıldığının alınan tanık beyanları, mağdur beyanları, şüpheli ifadeleri ve şüphelilere ait tape kayıtlarından tespit edildiği kaydedildi.

Şüphelilerin alınan ifadelerinde birbirleriyle çelişkili beyanlar vererek söz konusu rüşvet suçuna ilişkin delillendirilen somut olaylardan haberdar olmadıklarını beyan ederek hayatın olağan akışına aykırı savunma yaptıkları anlatılan yazıda, soruşturma dosyasında henüz tespiti mümkün olamayan şüphelilerin bulunması, soruşturmanın derinleştirilerek titizlikle yürütülmesi adına tüm delillerin şu aşamada toplanmamış olması ve örgütün birden fazla gerçekleştirdiği başka eylemler hakkında da soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Yazıda, şüphelilerin serbest kalması halinde diğer şüphelilere bilgi verip yakalanmalarını önleyecekleri, aynı zamanda suça iştirak eden şüphelilerin dijital verilerini ve suç unsurlarını yok etmelerini sağlayacakları anlatılarak, suça konu delilleri karartma ihtimallerinin bulunduğuna işaret edildi.

Dosya kapsamında şüpheli bulunan kişilerin ve tespit edilemeyen şüphelilerin, suçun ağırlığı göz önüne alındığında kaçma ihtimallerinin bulunduğuna dikkatin çekildiği yazıda, "Şüphelilerin soruşturmanın selameti açısından tutuklanmalarının elzem olduğu anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Soruşturma

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, başkan yardımcıları Birkan Birol Yıldız, Orhan Aydoğdu ve Oğuz Kaya ile ilgili birim amirleri ve personelinin ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet aldıkları yönündeki ihbarlar üzerine "rüşvet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait MASAK raporları ve HTS kayıtları temin edilmiş, iskan ve yapı ruhsatı işlemlerinde rüşvet karşılığı işlem yapıldığı bulgusuna ulaşılmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde suçun unsurları ve organizasyon yapısı detaylı şekilde tespit edilmişti.

İncelemelerde, Ataşehir Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren firmalardan yapı ruhsatı ve iskan işlemleri karşılığında milyon dolarları bulan rüşvetler alındığı, bu süreçte ruhsat işlemlerinin rüşvet karşılığı gerçekleştirildiği belirlenmişti. Ayrıca belediye yetkilileri ile bazı firma sahiplerinin birlikte hareket ettikleri, rüşvet miktarlarının projelerin niteliğine göre belirlendiği ve alınan rüşvetlerin belediye içerisindeki konum ve yetkiye göre paylaştırıldığı saptanmıştı.

Suç örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi, delillerin ele geçirilmesi ve şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul'da 45 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Ataşehir Belediye Başkanı Adıgüzel'in yanı sıra gözaltına alınan şüpheliler şu şekilde:

"Başkan Yardımcısı Oğuz Kaya, Başkan Yardımcısı Orhan Aydoğdu, Başkan Yardımcısı Birkan Birol Yıldız, Mali İşler Müdürü Mürteza Kutluk, Özel Kalem Müdürü Alpay Arslan, Yapı Kontrol Müdürü Aysun Gökçen, Ruhsat ve Denetim Müdürü Basri Onur Dedetaş, Plan Proje Müdürü Nimet Karademir, İmar Ruhsat Müdürü Gülbin Ergünay, Yapı İmar Müdürü Ezgi Nur Yılmaz, mimar Aslı Sevinç Afat, zabıta komiser yardımcısı Mehmet Yılmaz, Birkan Birol Yıldız'ın şoförü Çağlar Kaya, Onursal Adıgüzel'in şoförü Doğancan Topal, bir yapı şirketinden Mesut Bayram, bir mimarlık firmasından Fatih Velioğlu, belediye çalışanı Haydar Battal, bir yapı şirketinden Murat Gerger ve Cengiz Gündoğan."

Gözaltına alınan 20 şüpheli İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Aralarında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de bulunduğu 19 şüpheli tutuklanmaları, 1 şüpheli ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.