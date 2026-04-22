Haberler

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel görevinden uzaklaştırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Adıgüzel, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet almak suçlarıyla tutuklandı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, hakkında, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet almak suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 22 Nisan tarih ve 2026/381 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasa'nın 127. maddesiyle 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır."

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

