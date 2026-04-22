Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel görevinden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığınca, tutuklanan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel görevden uzaklaştırıldı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, hakkında, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet almak suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 22 Nisan tarih ve 2026/381 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasa'nın 127. maddesiyle 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır."