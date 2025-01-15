Üye Girişi
Haberler
İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam! Tam bilet ücreti 20 liradan 27 liraya yükseldi

İstanbul'da ulaşıma okkalı zam! İşte yeni tarife
Erdoğan'dan 'Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?' sorusuna çok net yanıt

Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna net yanıt
Serenay Sarıkaya ifade verdi! Gülerek girdiği adliyeden ağlamaklı çıktı

Sipariş soruya ezbere yanıt! Gülerek girdiği adliyeden ağlayarak çıktı
Adana'da üç kişi boğazları kesilmiş halde ölü bulundu

Adana'da üç kişi boğazı kesilmiş halde ölü bulundu

Adli Tıp ve Adalet Akademisi'nde Atama Değişiklikleri

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan atama kararlarıyla Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir görevden alındı ve yerine Bekir Altun atandı. Adli Tıp Kurumu'nda ise çeşitli ihtisas kurullarına yeni üyeler ve başkanlar atandı.

Adli Tıp Kurumu ve Türkiye Adalet Akademisine ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir görevden alındı, yerine Bekir Altun atandı.

Adli Tıp Kurumu, Adli Tıp İkinci İhtisas Kurulu Başkanlığına Uzm. Dr. Mehmet Ali Selçuk, Adli Tıp Üçüncü İhtisas Kurulu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliğine Uzm. Dr. Ömer Asan, Adli Tıp Yedinci İhtisas Kurulu Radyoloji Üyeliğine Uzm. Dr. Şener Ağaç, Adli Tıp Dokuzuncu İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Uzm. Dr. Esma Akdemir, Adli Tıp Dokuzuncu İhtisas Kurulu İç Hastalıkları Üyeliğine Uzm. Dr. Hanife Balcı, Adli Tıp Onuncu İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Uzm. Dr. Tuğba Özbulat, Adli Tıp Onbirinci İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Uzm. Dr. Muhammed Emre Yılmaz ve Adli Tıp Birinci İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Uzm. Dr. Halit Çakır getirildi.

Adli Tıp Onuncu İhtisas Kurulu Başkanlığına İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Turan, Adli Tıp Beşinci İhtisas Kurulu Gıda Mühendisliği Üyeliğine Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Sağdıç, Adli Tıp Beşinci İhtisas Kurulu Tıbbi Biyoloji Üyeliğine İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Daşdemir, Adli Tıp Altıncı İhtisas Kurulu Çocuk Nörolojisi Üyeliğine İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Kılıç, Adli Tıp Yedinci İhtisas Kurulu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Üyeliğine Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil Koyuncu, Adli Tıp Sekizinci İhtisas Kurulu Aile Hekimliği Üyeliğine Samsun Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Ali Oruç, Adli Tıp Dokuzuncu İhtisas Kurulu Göğüs Hastalıkları Üyeliğine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Barış Demirkol, Adli Tıp Dokuzuncu İhtisas Kurulu Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Üyeliğine İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Çelik, Adli Tıp Dokuzuncu İhtisas Kurulu Ortopedi ve Travmatoloji Üyeliğine İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Serkan Bayram, Adli Tıp Onbirinci İhtisas Kurulu İç Hastalıkları Üyeliğine Adli Tıp Üçüncü İhtisas Kurulu İç Hastalıkları Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Sedat Özdemir ve Adli Tıp Onbirinci İhtisas Kurulu Kardiyoloji Üyeliğine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Çelik atandı.

Adli Tıp Yedinci İhtisas Kurulu Kardiyoloji Üyeliğine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ertürk ile Adli Tıp Yedinci İhtisas Kurulu Acil Tıp Üyeliğine, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Nedim Uzun getirildi.

Adli Tıp ve Adalet Akademisi'nde Atama Değişiklikleri
Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
img

Seda Özkan ve Nisan Hakan bebeklerini kaybetti
img

Ünlü oyuncudan çok konuşulacak 'Gassal' yorumu
img

İlk transferlerini Fenerbahçe'den yapıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genel Başkan, market alışverişi yapıp ürünlerle stüdyoya geldi

Genel Başkan, market alışverişi yapıp ürünlerle stüdyoya geldi
Menzil Cemaati'nde kavga büyüyor! Köye özel harekat timleri sevk edildi

Menzil'de kavga büyüyor! Özel harekat timleri soluğu köyde aldı
Bakan Işıkhan'ın canlı yayında sarf ettiği cümle emeklileri korkuttu

Canlı yayında sarf ettiği cümle milyonlarca emekliyi korkuttu
ABD'yi küle çeviren yangında bir mucize daha! Görenler inanamadı

ABD'yi küle çeviren yangında bir mucize daha! Hala sapasağlam
Halit Ergenç 25 yıllık dostu Ayşe Barım'la ilgili sessizliğini bozdu

Halit Ergenç, Ayşe Barım'la ilgili sessizliğini bozdu
Partnerinin kucağına oturdu: İngiltere, Aşk Adası'ndaki Türk yarışmacıyı konuşuyor

İngiltere, Aşk Adası'ndaki Türk yarışmacıyı konuşuyor

Son Dakika Haberleri

Öğrenci, tam abonman ücretleri ne kadar oldu 2025? Serenay Sarıkaya ifadesinde ne dedi? Adana'da ne oldu? Adana'da üç kişi boğazları kesilmiş halde ölü bulundu! İSTANBUL'DA ULAŞIMA ZAM! İstanbul toplu taşıma ücretleri ne kadar oldu? Tam, öğrenci bilet ücreti kaç TL oldu? Ekin Su kimdir, kaç yaşında? Aşk Adası Ekin-Su Cülcüloğlu nereli? Serenay Sarıkaya ifade verdi mi, ne dedi? İstanbul toplu taşımaya zam gelecek mi? Otobüs, metro, metrobüs ne kadar olacak? Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2025 Ramazan ne zaman başlayacak? İlk oruç hangi gün? Zahide Yetiş olayı nedir? Mehmet ve Sabriye çifti olayı nedir, çözüldü mü? 15 Ocak ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 15 Ocak tarihinde dünyada neler oldu? Dilara Altıntop kimdir, kaç yaşında? Reza Zarrab ile evlendiği iddia edilen Dilara Altıntop'un biyog
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.