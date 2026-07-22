Haberler

Antalya'da "Anadolu'nun Yeni Misafirlerine Ata Sporlarıyla Kültür Birliği" programı yapıldı

Antalya'da 'Anadolu'nun Yeni Misafirlerine Ata Sporlarıyla Kültür Birliği' programı yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ata Sporları Konfederasyonu ve Federasyonu ortaklığında düzenlenen 'Anadolu'nun Yeni Misafirlerine Ata Sporlarıyla Kültür Birliği' programı, Döşemealtı'ndaki Orfe At Çiftliği'nde gerçekleştirildi. Erasmus+ destekli etkinlikte 16 ülkeden 26 genç, at binme, okçuluk, dart gibi sporlarla bir araya geldi. Proje kapsamında gençler, sorunlarına çözüm üreterek Ankara'da düzenlenecek zirvede rapor sunacak.

Ata Sporları Konfederasyonu ve Ata Sporları Federasyonu ortaklığında yürütülen proje kapsamında "Anadolu'nun Yeni Misafirlerine Ata Sporlarıyla Kültür Birliği" programı gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen ve Avrupa Birliği'nin Erasmus+ KA154 Gençlik Katılımı Faaliyetleri programı kapsamında finanse edilen etkinlik Döşemealtı ilçesindeki Orfe At Çiftliğinde düzenlendi.

Programda 16 ülkeden gelen 26 davetli, ata binme, dart ve okçuluk gibi çeşitli etkinliklere katılma fırsatı buldu.

Ata Sporları Federasyonu Başkanı ve Antalya Okçular Tekkesi Başkanı Sümeyye Gamze Uçar, gazetecilere, programı Ata Sporları Konfederasyonu'yla ortaklaşa olarak düzenlediklerini söyledi.

Projenin temel gayesinin Türkiye'de yaşayan yabancılara yönelik olduğunu belirten Uçar, "Üniversite öğrencisi, göçmen ve mülteci olabilir, evlilik birliği içinde ülkemize taşınmış olabilir. Bunların sıkıntıları, sorunları veya hayalleriyle ilgili devlet politikalarının geliştirilmesini hedefliyoruz" dedi.

Etkinliğin bir gençlik faaliyeti olduğunu kaydeden Uçar, federasyon ve konfederasyon olarak genç katılımcıların kendi sorunlarına çözüm üretip rapor hazırladıklarını ve bu konuda yapacakları diğer etkinliklerle birlikte Ankara'da düzenlenecek bir zirvede raporu yetkililere sunacaklarını ifade etti.

Projenin Antalya ayağını yaptıklarını anlatan Uçar, "Etkinliğimizin içerisinde at binme, okçuluk savaşları oyunu, mas güreşi, dart ve bazı takım oyunları yapılıyor. Somali, Almanya, Tanzanya ve Rusya gibi 16 ülkeden 26 katılımcımız yer alıyor. Yani bu bizim için çok kıymetli. 16 farklı ülkeyi biz ata sporlarıyla bir araya getirmiş olduk." diye konuştu.

Kaynak: AA / Gülsem Adam
Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter'in savunmaları aynı

Hepsi Haluk Levent yüzünden adliyede! İşte merakla beklenen ifadeleri
CHP'de 4 il başkanı daha görevden alındı

CHP'de yaprak dökümü! 4 il başkanı daha gitti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını! Tahliyeler başladı

Turizm cennetinde korkulan oldu, tahliyeler başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görevden alınan taytlı valinin eşine sürpriz görev

Taytlı valinin eşine sürpriz görev
Muğla'da denizin dibindeki mayın imha edildi

Denizde yüzen vatandaş fark etti, ne olduğu sonradan anlaşıldı
Ardahan'a veda eden Vali Mehmet Fatih Çiçekli'den çok konuşulacak sözler

Veda ederken sarf ettiği cümleler olay: Büyük cehalet etmişim

330 bin TL'lik elektrikli otomobil geliyor! Fiyatını duyan inanamıyor

330 bin liralık otomobil geliyor
Piyasaya kızdı! Fiyatını 400 liradan 10 liraya indirdi

Piyasaya kızdı! Fiyatını 400 liradan 10 liraya indirdi
Ahbap soruşturması derinleşiyor: Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter ifade için adliyede

Soruşturma derinleşiyor: Ünlü isimler peş peşe adliyeye geldi
Murat Ongun CHP'den istifa etti

İmamoğlu'nun prensi de tarafını belli etti