At Sırtında Hac Yolculuğu: Diyanet İşleri Başkanı İki Hacı Adayını Kabul Etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, at sırtında hac yolculuğuna çıkan hacı adaylarını kabul etti

ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İspanya'dan çıkarak hac ibadetini yerine getirebilmek için yaklaşık 5,5 aydır at sırtında yolculuk yapan Abdallah Hernandez ve Abdelkader Harkassi'yi kabul etti.

Endülüs Müslümanlarının 500 yıl önceki at sırtında hac yolculuğu geleneğini canlandırmayı ve hac ibadetlerini yapmayı hedefleyen 2 arkadaşın İspanya'nın güneyinden yaklaşık 5,5 ay önce başlayan yolculukları sürüyor.

Hacı adayları, 8 bin kilometrelik yolculuklarında İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye'nin ardından Suriye üzerinden Suudi Arabistan'a ulaşmayı hedefliyor.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Abdallah Hernandez ve Abdelkader Harkassi'yi kabul etti. Prof. Dr. Erbaş, hacı adaylarını göstermiş oldukları başarıdan dolayı tebrik etti. Erbaş, hacı adaylarının göstermiş olduğu başarının diğer tüm Müslümanlara örnek olması gerektiğini ifade etti.

"Gidelim, Allah'a güveniyoruz"

Abdellah Hernandez Mancha ise yaptığı açıklamada, 36 yıl önce Allah'a hac yolculuğuna çıkmak için bir söz verdiğini belirterek, "Çıktığımız anda paramız yoktu ve herkes bu işin 'imkansız' olduğunu söylüyordu. 'Bu yolculuk pahalı bir yolculuk' diyordu herkes. Abdelkader sürekli bana 'Gidelim, Allah'a güveniyoruz. İnşallah başaracağız' diye moral veriyordu" ifadelerini kullandı.

"Bu Allah'a güvenerek yapılacak bir yolculuk"

Mancha, yolculuğa çıktıktan 5 ay sonra Türkiye'ye ulaştıklarını dile getirerek, "Bu zengin bir kişinin yapabileceği yolculuk değil. Bu yolculuk kalp ile yapılan bir yolculuk. Bu Allah'a güvenerek yapılacak bir yolculuk" dedi.

Mancha, 5 Haziran 2025'te Mekke'de olmayı hedeflediklerini de ifade etti.

"Bizi gören herkes sıcak karşıladı"

Abdelkader Harkassi ise açıklamasında, Türkiye'de çok sıcak karşılandıklarına dikkati çekerek, "Bizi gören herkes sıcak karşıladı. Diyanet İşleri Başkanlığının ve yerel yönetimlerin karşılaması çok sıcaktı. Geçtiğimiz yerlerde hiçbir zaman yalnız yemek yemedik. Sofralarını paylaşan insanlar oldu. Bizi jandarma, polis ve bazı şehirlerde vali davet etti. Biz çok mutluyuz. İnsanlar çok mütevazi ama büyük kalpleri var" şeklinde konuştu.

"İslam dünyasına kavuştuk"

Türkiye ile Avrupa ülkelerindeki misafirperverliği karşılaştıran Harkassi, "Müslüman olmayan ülkeler bizi at haralarının olduğu yerler kabul etti. Kişisel insanların davetleri oldu. Bizim tekrar İslam'ı kavrama şansımız oldu. İslam dünyasına kavuştuk. Müslüman toplumların birlikteliğini gördük. Sırbistan'daki Müslümanların Sancak şehrinde, Türkiye'de yaşadıklarımızın aynısını yaşadık" diye konuştu.

"Allah'a güvenirsek her şey mümkün"

Harkassi, Endülüs'e döndüğünde arkadaşlarına söyleyeceği tek cümleye ilişkin ise "Hayatta hiç bir şey imkansız değil. Allah için hiç kimse imkansız değil. Allah'a güvenirsek her şey mümkün" dedi.