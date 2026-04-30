Asu Kaya'dan Mustafa Çiftçi'ye: "Esma Kılıçarslan'ın Ölümüne İlişkin Yürütülen Adli Süreçte Otopsi Neden Eksik veya Gecikmeli Yapılmıştır"

(ANKARA) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye, "Esma Kılıçarslan'ın ölümüne ilişkin yürütülen adli süreçte otopsi neden eksik veya gecikmeli yapılmıştır? Esma Kılıçarslan dosyasıyla Gülistan Doku dosyası arasında ortak kişi, ortak çevre, ortak idari süreç veya benzer ihmal zincirleri bulunmakta mıdır? Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in Esma Kılıçarslan dosyasının soruşturma sürecine herhangi bir müdahalesi veya yönlendirmesi olup olmadığıyla ilgili herhangi bir inceleme başlatılmış mıdır? Esma Kılıçarslan dosyasının yeniden açılması ve bağımsız, tarafsız ve etkin bir soruşturma yürütülmesi yönünde Bakanlığınızın bir çalışması var mıdır" sorularını sordu.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, 2020 yılında Tunceli'de cansız bedeni bulunan Esma Kılıçarslan soruşturmasındaki ihmal iddialarını TBMM gündemine taşıdı. Kaya, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Önergenin gerekçesinde şu ifadeler yer aldı:

"Tunceli'de 2020 yılında kaybolduktan sonra cansız bedeni baraj gölünde bulunan Esma Kılıçarslan'ın ölümü, aradan geçen yıllara rağmen hala aydınlatılamamıştır. Kılıçarslan'ın kaybolma sürecinde arama çalışmalarının geciktiği, ailesine olayın 'fazla dillendirilmemesi' yönünde telkinlerde bulunulduğu, otopsi sürecinin pandemi gerekçesiyle eksik veya yetersiz yürütüldüğü, ayrıca naaş üzerinde birden fazla erkeğe ait DNA izleri bulunduğu yönündeki iddialar kamuoyuna yansımıştır. Öte yandan aynı dönemde Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku dosyasıyla birlikte kentte görev yapan kamu yöneticileri ve özellikle dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile ilgili ciddi iddialar kamuoyuna yansımıştır. Bu süreçte bazı olayların örtbas edildiği, delillerin yeterince araştırılmadığı ve bazı dosyaların bilinçli şekilde kapatıldığı yönünde iddialar bulunmaktadır."

CHP'li Kaya'nın Bakan Çiftçi'ye soruları ise şöyle:

"Esma Kılıçarslan'ın kaybolduğu tarihten cansız bedeninin bulunduğu ana kadar geçen süreçte hangi arama ve soruşturma faaliyetleri yürütülmüştür? Bu faaliyetlerin geciktiği iddiaları doğru mudur? Kılıçarslan ailesine, olayın kamuoyunda dile getirilmemesi yönünde herhangi bir kamu görevlisi tarafından telkinde bulunulmuş mudur? Bulunulduysa bu kişiler hakkında işlem yapılmış mıdır? Esma Kılıçarslan'ın ölümüne ilişkin yürütülen adli süreçte otopsi neden eksik veya gecikmeli yapılmıştır? Pandemi gerekçesiyle hangi adli prosedürler uygulanmamıştır? Naaş üzerinde birden fazla erkeğe ait DNA izleri bulunduğu iddiası doğru mudur? Doğru ise bu DNA örnekleri kime aittir ve neden bugüne kadar kamuoyuyla paylaşılmamıştır? Esma Kılıçarslan dosyasıyla Gülistan Doku dosyası arasında ortak kişi, ortak çevre, ortak idari süreç veya benzer ihmal zincirleri bulunmakta mıdır? Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in Esma Kılıçarslan dosyasının soruşturma sürecine herhangi bir müdahalesi veya yönlendirmesi olup olmadığıyla ilgili herhangi bir inceleme başlatılmış mıdır? Tuncay Sonel'in veya yakın çevresinin Esma Kılıçarslan olayında adı geçen kişi ya da olaylarla herhangi bir bağlantısı olup olmadığı araştırılmış mıdır? Esma Kılıçarslan dosyasının yeniden açılması ve bağımsız, tarafsız ve etkin bir soruşturma yürütülmesi yönünde Bakanlığınızın bir çalışması var mıdır? Kadınlara yönelik aydınlatılamayan kayıp ve ölüm vakalarında etkin soruşturma yürütülmesini sağlamak adına yapısal değişiklikler planlanmakta mıdır? Planlanmakta ise bu değişiklikler nelerdir?"

