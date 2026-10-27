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Asu Kaya, 2026 sonunda 195 bin çocuk öngörüsüne tepki gösterdi

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Asu Kaya, 2026 sonunda 195 bin çocuk öngörüsüne tepki gösterdi
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YENİ Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2027 bütçe teklifindeki çocuk yoksulluğu öngörülerine tepki gösterdi. Kaya, 2026 sonunda 195 bin çocuğun desteğe ihtiyaç duyacağı öngörüsünü eleştirerek ücretsiz yemek ve kreş sözü verdi.

(ANKARA) - YENİ Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçe teklifindeki öngörülere tepki göstererek, "Bizim mücadelemiz, çocukların kaderini ailelerinin gelirinin belirlemediği bir Türkiye içindir. Her devlet okulunda en az bir öğün ücretsiz, sağlıklı yemek; ücretsiz eğitim materyalleri, ulaşım ve kamusal kreşlerle çocukların haklarını güvence altına alacağız. Çocukların geleceği bütçede bir yardım kalemi değil, devletin en temel sorumluluğudur" ifadesini kullandı.

YENİ Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçe teklifindeki öngörülere tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Bir ülkenin çocukları yoksullukla büyürken, o ülkenin geleceğinden nasıl söz edebiliriz? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçe teklifindeki öngörüler korkunç. 2026 sonunda 195 bin çocuğun sosyal ve ekonomik desteğe ihtiyaç duyacağı öngörülüyor. Bu çocukların 140 bini kız çocuğu. Bakanlık, sayının 2029'da 220 bine çıkacağını hesaplıyor. İktidar, çocuk yoksulluğunu ortadan kaldırmayı değil, önümüzdeki yıllarda kaç çocuğun daha yoksullukla yaşayacağını hesaplıyor. Bir anne çocuğunun beslenme çantasına ne koyacağını düşünürken, bir baba evladının okul masrafını karşılayamazken, çocuklar yoksulluğun ağırlığını taşırken bu tabloyu normalleştiremezsiniz.

Bizim mücadelemiz, çocukların kaderini ailelerinin gelirinin belirlemediği bir Türkiye içindir. Her devlet okulunda en az bir öğün ücretsiz, sağlıklı yemek; ücretsiz eğitim materyalleri, ulaşım ve kamusal kreşlerle çocukların haklarını güvence altına alacağız. Çocukların geleceği bütçede bir yardım kalemi değil, devletin en temel sorumluluğudur."

Kaynak: ANKA
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